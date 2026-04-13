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Imprudencia habría causado aparatoso choque de buses que dejó once heridos en el Centro de Medellín

Un conductor quedó atrapado en las latas retorcidas de uno de los automotores y tuvo que ser rescatado por los bomberos.

  • Aspecto de uno de los buses involucrados en el accidente ocurrido en el barrio Perpetuo Socorro. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Aspecto de uno de los buses involucrados en el accidente ocurrido en el barrio Perpetuo Socorro. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un aparatoso choque entre dos buses dejó un saldo de once personas heridas en el Centro de Medellín.

El siniestro se produjo hacia las 8:02 de la noche del pasado domingo 12 de abril, cuando los dos vehículos de servicio público colisionaron y uno de ellos se volcó lateralmente.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, precisó que el accidente se produjo en inmediaciones de la carrera Palacé (50) con la calle 35, en inmediaciones del barrio Perpetuo Socorro.

Al lugar fueron desplegadas dos tripulaciones del cuerpo de bomberos de Medellín, que atendieron a varios pasajeros heridos.

Aunque en los primeros reportes de los organismos de socorro se habló de diez personas lesionadas durante la noche del pasado domingo, este lunes las autoridades advirtieron que el saldo final ascendió a once.

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Dentro de esos heridos, se destacó el caso de un conductor que quedó atrapado entre las latas retorcidas de uno de los automotores, el cual fue rescatado por los bomberos y luego valorado por personal médico.

El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, añadió que ambos buses fueron inmovilizados y trasladados a la Secretaría de Movilidad para el peritaje correspondiente.

“De manera preliminar, se investiga la posible omisión de un semáforo en rojo y un probable exceso de velocidad por parte de uno de los conductores, aunque serán las autoridades competentes quienes determinen las causas y responsabilidades definitivas”, anotó el funcionario.

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