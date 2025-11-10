Mandaron a casa por cárcel a responsables de dejar ciego a un vecino por pedir que le bajaran el volumen a la música

En la casa de Hernán hay una perra grande, gorda, de cabello blanco con las orejas y un par de lunares color miel. Se llama Niña, pero no es amigable ni saluda a desconocidos. Camina lento y gruñe de tanto en tanto. Tiene 7 años, pero parece de más. Es brava. De haber estado con ella en la mañana del 10 de julio del 2022, cuando fue a abrir la puerta de su casa, seguramente a Hernán no le hubieran pegado como le pegaron y no hubiera quedado prácticamente ciego, y habría seguido leyendo como un monje y hubiera conocido Europa y seguiría viviendo en su casa, en Medellín, y no en Abejorral, y estaría cuidando a su mamá, de más de 90, y no ella a él.
Pero esa mañana de domingo Hernán salió a abrir la puerta solo, en pantaloneta, chanclas y recién levantado. Y se enfrentó, otra vez, con los vecinos de la casa de al lado que habían amanecido enfiestados en la acera y no lo habían dejado dormir. Les reclamó por el volumen y entonces lo tiraron al suelo, lo golpearon, le gritaron que lo iban a matar y, si no es porque alguien pasa y les grita que paren, seguramente lo hubieran hecho.