Ponga cuidado: estos son los riesgos de las “aguas tóxicas” por las inundaciones para el ganado en Colombia

En medio de la temporada invernal, debido a las inundaciones en algunos casos, el agua ya no da vida, sino que la quita. Y es que en las llanuras de Córdoba, Sucre y el Urabá antioqueño, el líquido que antes alimentaba los pastizales para los animales se ha transformado en un fluido oscuro y letal que expertos han denominado “aguas tóxicas”.
Le puede interesar: ¿Hasta cuándo irán las intensas lluvias de los últimos días en Colombia? Este es el pronóstico del clima
Desde comienzos de 2026 y ahora hasta finales de febrero, según entidades oficiales, la crisis climática, además de ser una amenaza de inundación, se convierte en una emergencia sanitaria y química que amenaza con aniquilar el patrimonio ganadero de la región.
El panorama meteorológico en Colombia presenta actualmente un escenario de alta inestabilidad, según los expertos, luego de que en varios lugares del país como Medellín, Bogotá, Tolima, Córdoba, los santanderes, entre otros, se vieran episodios de fuertes lluvias que generaron graves emergencias.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam Colombia), la temporada actual estará marcada por una abundante nubosidad y precipitaciones que oscilan entre moderadas y fuertes, acompañadas en diversos puntos por tormentas eléctricas.
Por eso la entidad especializada detalló a nivel país que durante este mes de febrero también habrá lluvias en diferentes cantidades, contando con bastante precipitación y humedad, por lo que esperan que todo cambie para marzo, dependiendo del monitoreo.