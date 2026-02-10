¿Vuelve y juega? Benedetti habla de una nueva emergencia económica por crisis invernal

Desde Montería, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de que se necesitan más recursos para enfrentar los desastres por la ola invernal que golpea a la región. Por eso, habló de la posibilidad de expedir una nueva emergencia económica. “Primero estamos tratando de que suspendan la suspensión del decreto de emergencia económica que es de donde saldrían recursos para atender realmente lo que es una tragedia inesperada y declarar una calamidad pública”, aseguró Benedetti. Luego, agregó que “con base en eso se estaría pidiendo el otro decreto para buscar recursos para Bolívar, Sucre y Córdoba, sino para los otros 19 departamentos que tienen el problema”.

El ministro añadió que “lo que se necesitan son recursos para buscar las ayudas” ya que “sin los recursos no se puede hacer nada. En ninguna parte se podría haber previsto lo que está sucediendo en este frente frío, por lo tanto, el tema de la emergencia se necesita”. Incluso, aprovechó para arremeter contra el proyecto hidroeléctrico de Urrá, al que han señalado desde el Gobierno como uno de los culpables de las inundaciones: “Eso nunca debió haberse hecho, porque desviaron el río Sinú, dañaron el transporte, dañaron la manutención de varios campesinos e indígenas de la región y lo hicieron un megaproyecto solamente para unos pocos municipios”.

De hecho, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Juan Acevedo Rocha, presidente encargado de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., luego de solicitar una investigación penal por la emergencia invernal. La salida del funcionario del cargo como primer presidente suplente se efectuó en la mañana de este martes. Posteriormente, Benedetti volvió a dar declaraciones a los medios de comunicación: “Este es un tema de recursos y es importante. Sin ellos seguramente no se puede llevar un buen desempeño de lo que suceda. Luego, si la Corte Constitucional y el magistrado [Carlos] Camargo decidiera dar la suspensión del decreto de emergencia económica, darían los recursos para solventar la crisis, que era o es impredecible”. También se refirió a que “si no se levanta la suspensión sobre el decreto de emergencia tendrá que hacerse uno nuevo; ese es el plan B”.

Petro pidió a la Corte tumbar el decreto de suspensión de la emergencia económica

Petro estuvo en consejo de ministros desde Montería. La sesión duró casi tres horas y se fue hasta la madrugada. FOTO: Presidencia.

Ahora bien, Petro solicitó a la Corte Constitucional que se levante la suspensión provisional del decreto de emergencia económica. En la misiva, el mandatario se refirió a una “situación humanitaria que se ha agravado de forma acelerada y dolorosa”. Expone cifras que ha recogido el Gobierno acerca de la tragedia: 14 personas fallecidas y 50.000 familias afectadas (300.000 personas en total). A su vez, la carta menciona 35.000 hectáreas productivas que están inundadas. Por eso, aseguró que su solicitud “no parte de la idea de que los hechos actuales hubieran sido previstos o presupuestados” y dice a la Corte que “levantar la suspensión del decreto no es un gesto político” sino “una decisión humana, constitucional y necesaria para salvar vidas”.

El Consejo de Ministros: dejaron por fuera a los alcaldes

Mientras ocurría el consejo de ministros, varios alcaldes de Córdoba se quedaron por fuera esperando al presidente, que nunca los atendió. Foto: Cortesía La Razón de Córdoba.

A pocas horas de enviar la carta a la Corte Constitucional, inició el Consejo de Ministros desde Montería en la noche del lunes, que duró casi tres horas. Debía empezar a las 7 de la noche, pero lo hizo a las 10, por lo que se fue hasta la madrugada. Los retrasos, sin embargo, no fueron obstáculo para que los alcaldes del departamento esperaran para ser atendidos por el Gobierno central para que este, a su vez, planteara soluciones sobre la crisis humanitaria que atraviesa la región por la inusual temporada de lluvias. Pero no ocurrió ni lo uno, ni lo otro.