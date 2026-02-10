¿Vuelve y juega? Benedetti habla de una nueva emergencia económica por crisis invernal

Desde Montería, el ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de que se necesitan más recursos para enfrentar los desastres por la ola invernal que golpea a la región. Por eso, habló de la posibilidad de expedir una nueva emergencia económica.
“Primero estamos tratando de que suspendan la suspensión del decreto de emergencia económica que es de donde saldrían recursos para atender realmente lo que es una tragedia inesperada y declarar una calamidad pública”, aseguró Benedetti.
Luego, agregó que “con base en eso se estaría pidiendo el otro decreto para buscar recursos para Bolívar, Sucre y Córdoba, sino para los otros 19 departamentos que tienen el problema”.