Hombre falleció tras ser atacado en un bus en Medellín: ¿qué se sabe del crimen?

El hombre habría recibido varias puñaladas en su cuerpo. Acá le contamos las versiones que hay alrededor de este crimen.

    El hombre de 26 y la mujer de 30 años fueron capturados por el homicidio al interior del bus. FOTO: Cortesía Policía Metropolitana
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 3 horas
bookmark

Una acalorada discusión dentro de un bus de servicio público terminó con la muerte de un hombre identificado como Juan Pablo Muñoz, en el barrio Manrique, ubicado en Medellín.

El hecho ocurrió en la Carrera 43 con Calle 68, donde una patrulla de vigilancia que realizaba labores de control fue testigo de cómo era bajada la víctima del bus con heridas de gravedad causadas por un arma cortopunzante.

Entérese: Tiroteo dentro de un microbus dejó dos personas muertas en Manrique

La patrulla procedió a brindarle los primeros auxilios y lo trasladó a la Policlínica, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Hipótesis del caso

Según las versiones iniciales recabadas por la Policía, la mujer que se encontraba en el bus aseguró que el lesionado le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas, lo que habría motivado que tres hombres lo agredieran con un arma cortopunzante.

Le puede interesar: ¡Intolerancia! Riñas en vías de Medellín dejaron un escándalo en el centro y un estadounidense herido en El Poblado

Sin embargo, durante las labores de campo de la Policía para esclarecer el hecho, otras personas desvirtuaron esta versión y señalaron que la mujer y su acompañante serían los verdaderos agresores de Muñoz.

Con este caso, la comuna Manrique suma tres homicidios en lo que va del año. Además, la capital antioqueña ya reporta más de 30 homicidios.

Las autoridades confirmaron que los dos implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

