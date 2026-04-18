Mandan a la cárcel al urólogo capturado por abuso sexual en Medellín

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de Alberto Posada Peláez, el médico urólogo que en los últimos días fue capturado en Medellín por, presuntamente, haber abusado sexualmente de 20 de sus pacientes con tocamientos indebidos durante las consultas.
Si bien este hombre no aceptó los cargos imputados, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.
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De acuerdo con la Fiscalía, el especialista “es señalado de recibir en consulta a las mujeres, hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual aprovechando el estado de indefensión en el que se encontraban”.
Elementos materiales probatorios dan indicios de que Posada Peláez, al parecer, se valió de su conocimiento médico y condición de confianza para abusar de sus pacientes al interior de su consultorio privado.
La investigación sigue activa con el objetivo de encontrar otras posibles víctimas que aún siguen sin denunciar al judicializado.