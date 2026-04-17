Lo mandaron a la cárcel por el asesinato de su esposa, a quien le prendieron fuego tras el crimen, en el Popular, Medellín

Luego de ponerse a disposición de las autoridades, en compañía de su abogado, los investigadores judiciales procedieron con su captura y posteriormente lo presentaron ante el juez de control de garantías para ser procesado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios.

Ante la Sijín de la Policía Metropolitana, en el barrio Caribe, de Medellín, Mateo Trujillo Palacios, de 30 años, se presentó para responder por el asesinato de su esposa, Selene Roldán Blandón, de 25 , hace un mes en una vivienda de la comuna 1 (Popular), nororiente de Medellín.

Si bien la entrega se hizo de manera voluntaria, al momento de las audiencias concentradas, Trujillo Palacios no aceptó los cargos ante el juez, aunque este tomó la determinación de enviarlo a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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Los hechos por los que este hombre se puso a disposición de la justicia ocurrieron en la madrugada del 15 de marzo, dentro de una casa ubicada en el segundo piso de la calle 101C con la carrera 37, en el barrio San Pablo.

Una vecina del sector relató que “sentimos una explosión muy fuerte en el segundo piso. La vecina del primer piso subió a ver qué había pasado y se encontró con el novio de la muchacha. Le dijo que la pieza se había incendiado y que iba a buscar los bomberos, pero nunca volvió”.

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De acuerdo con la investigación judicial, el día del crimen se presentó una discusión entre Selene y Mateo en horas de la madrugada, porque la mujer pretendía acabar con la relación, cuando apenas llevaban dos meses de convivencia dentro de esta vivienda, luego de haberse casado.