x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Lo mandaron a la cárcel por el asesinato de su esposa, a quien le prendieron fuego tras el crimen, en el Popular, Medellín

El asesinato de la mujer se habría producido en medio de una discusión. Tras ser lesionada con un cuchillo, el presunto victimario incendió la habitación y huyó diciendo que iba por los Bomberos.

  • Por el asesinato de Selene Roldán Blandón (izq.), de 25 años, quedó a disposición de las autoridades Mateo Trujillo Palacios (der.), de 30 años, luego de entregarse este jueves ante las autoridades. FOTOS: ALEJANDRA MORALES RÍOS Y CORTESÍA
    Por el asesinato de Selene Roldán Blandón (izq.), de 25 años, quedó a disposición de las autoridades Mateo Trujillo Palacios (der.), de 30 años, luego de entregarse este jueves ante las autoridades. FOTOS: ALEJANDRA MORALES RÍOS Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 5 horas
bookmark

Ante la Sijín de la Policía Metropolitana, en el barrio Caribe, de Medellín, Mateo Trujillo Palacios, de 30 años, se presentó para responder por el asesinato de su esposa, Selene Roldán Blandón, de 25, hace un mes en una vivienda de la comuna 1 (Popular), nororiente de Medellín.

Luego de ponerse a disposición de las autoridades, en compañía de su abogado, los investigadores judiciales procedieron con su captura y posteriormente lo presentaron ante el juez de control de garantías para ser procesado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos probatorios.

Si bien la entrega se hizo de manera voluntaria, al momento de las audiencias concentradas, Trujillo Palacios no aceptó los cargos ante el juez, aunque este tomó la determinación de enviarlo a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Entérese: Cayó en Asia infante de marina que habría matado y dejado en una nevera a su esposa, una paisa, en Estados Unidos

Los hechos por los que este hombre se puso a disposición de la justicia ocurrieron en la madrugada del 15 de marzo, dentro de una casa ubicada en el segundo piso de la calle 101C con la carrera 37, en el barrio San Pablo.

Una vecina del sector relató que “sentimos una explosión muy fuerte en el segundo piso. La vecina del primer piso subió a ver qué había pasado y se encontró con el novio de la muchacha. Le dijo que la pieza se había incendiado y que iba a buscar los bomberos, pero nunca volvió”.

Le puede interesar: Video: Así fue la captura del urólogo que habría abusado de decenas de pacientes durante un cuarto de siglo

De acuerdo con la investigación judicial, el día del crimen se presentó una discusión entre Selene y Mateo en horas de la madrugada, porque la mujer pretendía acabar con la relación, cuando apenas llevaban dos meses de convivencia dentro de esta vivienda, luego de haberse casado.

Tras este alegato y el posterior incendio, una vez este fue controlado, los investigadores judiciales encontraron que esta mujer fue atacada en varias oportunidades con arma blanca, lesiones que le provocaron la muerte.

Se espera en los próximos días que avance el proceso judicial en contra de Trujillo Palacios y si en el transcurso del mismo se produce un preacuerdo con la Fiscalía para obtener beneficios judiciales en su condena.

Bloque de preguntas y respuestas

¿De qué delitos está acusado Mateo Trujillo Palacios?
Enfrenta cargos por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas.

Temas recomendados

Justicia
Orden público
Seguridad ciudadana
Feminicidios
Homicidio
Violencia contra la mujer
seguridad
captura
Capturados
Medellín
Comuna 1
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos