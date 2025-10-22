x

Mandaron a la cárcel a dos hombres que llevaban 10 años extorsionando a trabajadoras sexuales del centro de Medellín

Una mujer trans, que fue brutalmente agredida en varias oportunidades, fue la que puso la denuncia.

    Hombres señalados de extorsionar trabajadoras sexuales del centro de Medellín. FOTO: FISCALÍA
El Colombiano
22 de octubre de 2025
bookmark

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías envió a la cárcel a Argenis Alfonso Barrios Requena, alias El Costeño y Vicent Stiven Ballesteros Mira, alias El Mueco, señalados responsables de extorsionar a un mujer trans que se dedicaba a actividades sexuales en Medellín.

Los hechos ocurrieron en 2013, hace más de 10 años, cuando la víctima fue abordada por los procesados quienes le habrían exigido dinero para permitirle trabajar en el sector Villanueva de la Comuna 10 de Medellín. Ante las amenazas de muerte, la mujer entregó recursos por dos meses de la denominada ‘vacuna’.

Entérese: La historia de las “Parceras” de Medellín: mujeres en prostitución y explotación sexual buscan una nueva oportunidad

El 13 de abril de ese mismo año los procesados habrían dejado inconsciente a la víctima después de propinarle una lesión en la cabeza con un elemento cortopunzante. Al día siguiente regreso a trabajar y de nuevo fue agredida para obligarla a abandonar el sector.

Posteriormente, más de una década después, en 2024 la víctima regresó a trabajar al mismo sector, y el 24 de diciembre los procesados, al parecer, le exigieron la suma de $300.000 por permitirle continuar en el lugar. Ante la negativa la agredieron nuevamente y tres días después la lesionaron con un arma cortopunzante.

Finalmente, el pasado 31 de julio alias El Costeño le habría exigido dinero con amenaza de muerte, como la mujer se negó la habría golpeado con un objeto contundente en la cabeza.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal de la seccional Medellín por el delito de extorsión agravada.

”Mamá flor” también extorsionaba y la capturaron

El pasado mes de febrero, a la cárcel fue enviada Flor Enedis Bedoya Escobar, alias Mamá Flor, como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir, extorsión y tentativa de extorsión, todas las conductas agravadas.

De acuerdo con la investigación, ‘Mamá Flor’ es presunta integrante del grupo delincuencial denominado La Veracruz, que delinque en la Comuna 10, en el centro de Medellín y se dedica a las extorsiones a mujeres que ejercen la prostitución, vendedores ambulantes, además de establecimientos de comercio y hoteles. También estarían involucrados en el tráfico local de estupefacientes como fuente de financiación de la estructura criminal.

Un fiscal Gaula de Medellín evidenció que, entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, varias mujeres del sector fueron abordadas por integrantes de este grupo delincuencial, quienes, al parecer, les exigieron sumas de $50.000 a $100.000, a cambio de permitirles estar en la zona.

Entérese: Capturas a extranjeros por delitos sexuales aumentaron más del 1.000% en 2024

‘Mamá Flor’ sería la encargada de realizar los cobros en la Plaza Botero y el sector La Veracruz, allí golpeaba a sus víctimas, para presionar el pago; además, informaba al resto de la organización sobre la presencia de la Fuerza Pública.

