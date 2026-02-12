A la cárcel adulta mayor capturada con droga en Barrio Antioquia

Un juez de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario contra una mujer de 73 años, por su presunta responsabilidad en el almacenamiento de drogas.

Según detalló la Fiscalía, la mujer fue capturada el pasado 4 de febrero por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI que realizaron un allanamiento en la vivienda de la procesada, ubicada en el barrio Trinidad, más conocido como Barrio Antioquia.

Durante el procedimiento, la mujer habría sido sorprendida dosificando sustancias estupefacientes. De hecho, en el operativo fueron incautados 2.337 gramos de cocaína y sus derivados, empacados en diferentes presentaciones.

Lea también: A presunto integrante de La Terraza lo ubicaron en un inmueble de Medellín con 32 kilos de marihuana

Asimismo, las autoridades hallaron una gramera, un teléfono celular y una libreta con anotaciones que, según el ente investigador, serían relevantes para el proceso investigativo.