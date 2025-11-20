¿Negocio familiar? Capturaron en un hurto en El Poblado al hermano de reconocido ladrón de relojes Rólex

Las autoridades de Medellín dieron un nuevo golpe contra el hurto con la captura en flagrancia de dos hombres, de 21 y 30 años, quienes intentaban cometer un robo en un establecimiento comercial en el sector del parque de la UVA de El Poblado.
Los dos sujetos intimidaron a las víctimas con un arma de fuego tipo revólver, pero fueron sorprendidos por los trabajadores del lugar y, posteriormente, perseguidos y detenidos por las patrullas con apoyo ciudadano.
Entérese: Asesinaron a histórico integrante de la banda Los Rolex en el barrio Manrique Central, Medellín
De acuerdo con las primeras verificaciones, uno de los capturados habría ingresado al local para observar los movimientos internos, mientras el segundo intimidó a las personas presentes con un arma de fuego. Este elemento fue arrojado a la vía pública al notar la presencia de los funcionarios.
El operativo se dio gracias a un trabajo entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, con uniformados de la estación de El Poblado. En este también fueron incautadas dos motocicletas con placas alteradas, dos celulares, el arma de fuego con cuatro cartuchos, así como otros elementos utilizados para la comisión del delito.