Por venderles cocaína saborizada a niños desde los 10 años de Medellín capturaron a 28 personas

Por un valor que pueden pagar de lo que les dan sus padres para sus algos, criminales les estarían vendiendo cocaína saborizada, con más componentes químicos, a niños desde los 10 años. Para frenar este comercio criminal, las autoridades capturaron a 28 integrantes de una estructura que delinque en el nororiente de Medellín. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que en el marco de este operativo, que se hizo mediante allanamientos y órdenes de captura, se incautó media tonelada de esta sustancia, que era distribuida en paquetes o en pequeños tarros en las afueras de las instituciones educativas de las comunas 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez).

“Quiero alertar a la comunidad y, especialmente, a nuestros niños y jóvenes, a las comunidades educativas, pero sobre todo a los padres: este tipo de droga que se le incautó a esta estructura criminal es cocaína, pero el 90 % de la cocaína que distribuyen le mezclan otro tipo de sustancias que son todavía más peligrosas para la salud y parala vida de las personas”, explicó el mandatario. En medio de la investigación, se encontró que los criminales estarían vendiendo este polvo, tradicionalmente blanco, mezclado con químicos para darles colores y sabores a fresa, maracuyá, mango, mandarina y otras frutas, para hacerlo más agradable al consumo de los niños. Entérese: Crisis en Medellín por aumento de niños y adolescentes que llegan a las calles movidos por las drogas “Es inaceptable que le estén vendiendo estas drogas a los niños desde los 10, 11 años, para que comiencen a generar una adición y que comiencen a comprarles cada vez más. Y lo peor es que se las venden afuera de los entornos educativos a muy bajos precios”, agregó Gutiérrez.

En estos pequeños tarros, en los que cabe un gramo, los delincuentes comercializaban esta cocaína saborizada en los colegios. FOTO: CORTESÍA

Se estableció que, por ejemplo, la cocaína vendida en bolsas la comercializan a los niños desde los 6.000 pesos, mientras que las que venden en pequeños tarros, con capacidad para un gramo, lo venden desde los 8.000 pesos, montos asequibles a sus economías para poder incrementar sus ventas. “Estos delincuentes dan estos valores para generar una adicción en nuestros jóvenes, pero cuando la venden en establecimientos comerciales de El Poblado, la pueden dar por 30.000 pesos. Ahora si se la dan a los extranjeros, la comercializan hasta en 30 dólares (110.000 pesos)”, explicó el alcalde de Medellín. Le puede interesar: Capacitan a 1.280 estudiantes de Medellín para evitar consumo de drogas Los jíbaros se ubicaban, principalmente, tanto en las afueras de sitios residenciales con alta presencia de menores de edad como cerca de los colegios y escuelas del nororiente de Medellín. Por estas ventas podrían obtener rentas de hasta 80 millones de pesos a la semana, solo con los estudiantes. Los capturados son señalados integrantes del grupo delincuencial Altos de la Virgen, el cual trabajaría de la mano con la banda La Terraza, cuyos máximos cabecillas se encuentran en la mesa de negociación de la paz urbana. Ante esto, el alcalde no desaprovechó para lanzar su puya al respecto.