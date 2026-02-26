Por venderles cocaína saborizada a niños desde los 10 años de Medellín capturaron a 28 personas

Por un valor que pueden pagar de lo que les dan sus padres para sus algos, criminales les estarían vendiendo cocaína saborizada, con más componentes químicos, a niños desde los 10 años. Para frenar este comercio criminal, las autoridades capturaron a 28 integrantes de una estructura que delinque en el nororiente de Medellín.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que en el marco de este operativo, que se hizo mediante allanamientos y órdenes de captura, se incautó media tonelada de esta sustancia, que era distribuida en paquetes o en pequeños tarros en las afueras de las instituciones educativas de las comunas 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez).