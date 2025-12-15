x

Cayó red dedicada al hurto de relojes Rolex en Medellín: rentas ilícitas oscilaban los $580 millones mensuales

Esta organización criminal estaba conformada por al menos 19 personas, quienes además estaban vinculadas en 21 casos de concierto para delinquir. Aquí los detalles del caso.

  • La red cometía los hurtos principalmente en la comuna El Poblado, donde las víctimas eran, en su mayoría, ciudadanos extranjeros. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

15 de diciembre de 2025
En las últimas horas, las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de una red delincuencial dedicada al hurto de relojes Rolex y joyas de alta gama en Medellín.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la acción fue liderada por el Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen y contempló siete diligencias de registro y allanamiento, que permitieron materializar órdenes de captura, realizar dos notificaciones en centros carcelarios y tramitar dos notificaciones azules de Interpol dirigidas a Panamá y España.

Le puede interesar: Subintendente de la Policía resultó muerto tras intento de atraco en Manrique

Durante los procedimientos fueron incautadas cuatro armas de fuego, entre pistolas y revólveres. Las investigaciones establecieron que la organización estaría conformada por 19 personas, vinculadas a 22 eventos de concierto para delinquir y 18 casos de hurto, con rentas ilícitas de aproximadamente $580 millones.

La red cometía los hurtos principalmente en la comuna El Poblado, donde las víctimas eran, en su mayoría, ciudadanos extranjeros. Además, las autoridades confirmaron que tres integrantes que hacían parte de esta estructura fueron asesinados en medio de disputas internas entre sus cabecillas, conocidos con los alias de Mono Rolex y el Cabe.

Hurtos en Medellín

Los robos en Medellín este año fueron a la baja, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), hubo una reducción del 25%. De hecho, en todas las comunas de la ciudad hay una disminución, mientras que se reportaron, en al menos dos corregimientos, incrementos poco significativos.

Los casos de robo pasaron de 16.540 casos en 2024 a más de 12.300 en lo que va de este año, situación que destacan las autoridades, está relacionada con la operatividad que se viene ejerciendo en toda la ciudad contra este delito.

En lo corrido de este año, más de 8.100 personas han sido capturadas en la capital de Antioquia por diversos delitos. De ellas, 1.216 personas han sido detenidas por diferentes modalidades de hurto y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Desde la Alcaldía de Medellín han destacado que el hurto a personas es uno de los delitos que mayor impacto ha tenido en la ciudad, con picos totales de hasta 30.000 casos anuales, cifra de la cual esperan una notoria reducción al finalizar el año en curso.

La modalidad más recurrente sigue siendo el atraco, con 4.848 casos, seguido por el cosquilleo con 3.210 y el raponazo con 1.295. El arma de fuego continúa siendo el medio más común para este tipo de robos, con más de 1.900 casos en los que se usaron pistolas o revólveres. Además, se reportaron más de 1.850 casos con arma blanca y 278 con empleo de escopolamina.

Lea más: Asesinaron a histórico integrante de la banda Los Rolex en el barrio Manrique Central, Medellín

