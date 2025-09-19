A extranjero le robaron cadenas de oro con diamantes y un Rolex en Medellín; presunto ladrón fue capturado

Las autoridades hicieron un operativo en la comuna 13, San Javier, donde capturaron en flagrancia a un hombre señalado de haber cometido un hurto a un turista de nacionalidad estadounidense, según informaron desde la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval).
El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Meval, sostuvo que los uniformados estaban haciendo patrullajes de vigilancia y control en el sector del cementerio, cuando vieron que un hombre parecía estar intimidando a otro con un arma de fuego. Asimismo, se percataron de que lo que estaría ocurriendo era un intento de hurto. Fue entonces cuando los policías interceptaron la motocicleta en la que se movilizaba el ahora capturado.
Pero él no iba solo, según el reporte oficial. Cuando los presuntos ladrones notaron la presencia de las autoridades, intentaron huir del lugar, lo que obligó a que se hiciera un cierre por las principales vías con las otras patrullas de vigilancia. Esto permitió que metros más adelante fuera capturado uno de los hombres, quien es un joven de 25 años, según el secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía.