Capturan a panameño con circular roja: alcalde Federico Gutiérrez denuncia “cumbre mafiosa” en Medellín

Las autoridades capturaron en Medellín a un ciudadano panameño con circular roja de Interpol, señalado de integrar redes del narcotráfico internacional y de participar en lo que el alcalde Federico Gutiérrez calificó como una “cumbre mafiosa” en un apartamento del sector El Poblado.

El detenido, identificado como Jean Carlo Valderrama, alias ‘Balín’, fue sorprendido junto a cuatro personas, entre ellos tres colombianos y otro panameño.

Durante el operativo se incautaron tres armas de fuego y cinco teléfonos celulares.