Capturan a panameño con circular roja: alcalde Federico Gutiérrez denuncia “cumbre mafiosa” en Medellín

Alias ‘Balín’ fue detenido en El Poblado junto a cuatro personas. Según Federico Gutiérrez, bandas locales estarían prestando seguridad a capos internacionales.

  Alias 'Balín', panameño con circular roja de Interpol, fue capturado en El Poblado junto a cuatro personas durante un operativo policial. FOTO: Policía Nacional.
    Alias ‘Balín’, panameño con circular roja de Interpol, fue capturado en El Poblado junto a cuatro personas durante un operativo policial. FOTO: Policía Nacional.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
Las autoridades capturaron en Medellín a un ciudadano panameño con circular roja de Interpol, señalado de integrar redes del narcotráfico internacional y de participar en lo que el alcalde Federico Gutiérrez calificó como una “cumbre mafiosa” en un apartamento del sector El Poblado.

El detenido, identificado como Jean Carlo Valderrama, alias ‘Balín’, fue sorprendido junto a cuatro personas, entre ellos tres colombianos y otro panameño.

Durante el operativo se incautaron tres armas de fuego y cinco teléfonos celulares.

“No solo es qué hacen aquí, sino quiénes los cuidan, y los cuidan estructuras criminales de Medellín”, afirmó Gutiérrez, al señalar que ese servicio se ha convertido en una nueva renta ilegal para las bandas locales.

Según la investigación, ‘Balín’ sería uno de los cabecillas de la pandilla ‘Los Sam 23’ o ‘Jordan 23’, con control territorial en San Miguelito, Panamá. Habría llegado a la ciudad hace cerca de un año para tejer alianzas, intercambiar armas, coordinar rutas y mover droga hacia otros países.

El alcalde también advirtió que estas organizaciones mantienen nexos con estructuras de México y con grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Las autoridades avanzan en el proceso de extradición del capturado y continúan las investigaciones para establecer el alcance de las redes criminales que operan desde el área metropolitana.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa tener circular roja de Interpol?
Es una notificación internacional que solicita a los países localizar y detener provisionalmente a una persona requerida por la justicia de otro Estado.
¿Por qué Medellín es usada por redes criminales internacionales?
Por su ubicación estratégica, conectividad y la presencia de estructuras criminales que ofrecen servicios logísticos ilegales.
¿Alias ‘Balín’ será extraditado?
Las autoridades ya iniciaron el proceso, que dependerá de las solicitudes formales del país requirente y de la justicia colombiana.

