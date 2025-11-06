“No habrá más cámaras de fotomultas trampa en Medellín”: Alcaldía anuncia cambios en el sistema

Las cámaras de fotomulta “trampa” serán historia en Medellín. La Alcaldía de Medellín anunció que hará cambios drásticos en este sistema de sanción a partir del primer día del 2026, en el que habrá una señalización más visible en cada uno de los 40 puntos de la ciudad donde hay cámaras y se emitirán alertas para evitar que a los conductores se le impongan sanciones a través de este sistema. Así lo anunció este jueves el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio de la información de que será el distrito quien manejará directamente el sistema, acabando con la concesión que las operaba desde el 2011, que comenzó su operación, pero que desde 2006 manejaba todos los trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

“No queremos que haya cámaras de fotomulta trampa, porque queremos tu vida, no tu plata, y por eso vamos a cambiar todo el esquema de estas sanciones en la ciudad, luego que de asuma el distrito todo este sistema”, informó el mandatario. Entre los principales cambios estará que se incrementará la señalización de los puntos de las cámaras de fotodetección en la ciudad, en el que se mostrarán avisos marcados en las vías desde los 200 metros antes de la ubicación. También habrá señalización a 100 metros y en el mismo punto donde están ubicadas, con el fin de que los conductores reduzcan los límites de velocidad. Entérese: Instalaron cámaras de fotomultas en la Variante a Caldas: ¿cuándo funcionarán y qué sancionarán? A esto se suma una estrategia en la que se le informará al conductor desde un mes antes del vencimiento de la revisión técnico-mecánica y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), se le informará al ciudadano mediante correos y llamadas telefónicas. Para ello, el mandatario recomendó a los conductores a actualizar sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para que llegue la información de alerta por el vencimiento de estos documentos. También se eliminarán las sanciones por semáforo en amarillo o aquellos que se presenten por el paso de una ambulancia o por el bloqueo de una intersección por cuenta de una congestión o un accidente de tránsito.

“Nuestra obsesión no es que la gente tenga que pagar fotomultas, sino que se salven muchas vidas y por eso vamos a hacer este cambio”, aseguró Gutiérrez, quien anunció que este cambio estará relacionado con la administración del sistema por parte de la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), quitando esta concesión a UNE, que la tendrá vigente hasta el 31 de diciembre de este año y no será renovada. Explicó el mandatario que la concesión se había renovado, inicialmente por ocho años y luego hasta la fecha en cuestión, razón por la cual no se había cambiado el modelo. Además, el distrito recibiría más de 100.000 millones de pesos adicionales a partir del año entrante, ya que los dineros no entrarían a ninguna concesión.



