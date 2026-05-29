Calor dispara en más de 50% la venta de ventiladores en El Hueco, en Medellín: estos son los más vendidos

Las cosas como son: Medellín ya es una ciudad de tierra caliente. No es una mera impresión: el termómetro llega sin mucho esfuerzo a los 33 grados, la gente sale a la calle con ropa de playa para no cocinarse y los que vienen de la Costa dicen, sin exagerar, que aquí hace tanto calor como allá. Dos aguaceros desde el jueves no cambian ese diagnóstico.
“Acá ya parecemos como en Apartadó”, se quejó una mujer en la estación Itagüí. “Ya toca andar con el ‘abanico’ prendido todo el rato”, remató su compañera de viaje que tenía acento del litoral.
Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8