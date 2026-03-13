Buscan a joven paisa desaparecido desde el 4 de marzo: ¿dónde fue visto por última vez?

Claudia Castañeda y Carlos Heredia vieron por última vez a su hijo Juan Felipe Heredia Castañeda, de 26 años de edad, el pasado 17 de febrero, cuando salió de su casa sin dar muchos detalles. Según ambos, él quería irse a Europa -donde estuvo hace un par de años visitando a un familiar-, pero no precisamente a vacacionar sino a conocer más de cerca el conflicto actual en Ucrania.
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Juan Felipe, de acuerdo con el testimonio de sus padres, fue diagnosticado como paciente psiquiátrico tiempo atrás. Desde ahí ha sido una lucha constante con él para que acceda a tomar los medicamentos que le recetaron, pues insiste en que no tiene nada.
“Una vez lo llevaron al hospital para que le prestaran atención especializada se voló, o bueno, creo que más fácil lo dejaron ir a pesar de que ya le habían hecho el triage y todo lo demás. Estuvo cerca de un mes por fuera y luego se comunicó con nosotros y regresó acá a la casa, pero con la idea de que sí o sí se iba a ir para Ucrania. El 17 de febrero me pidió una plata que yo le tenía y el pasaporte, pero nosotros no creíamos que con apenas $300.000 se iba a ir para Europa. Sin embargo, ese día salió y no regresó”, dijo la madre del joven desaparecido.