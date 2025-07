Diana Carmona, directora de Buen Comienzo, enfatizó que esta es la forma de desnutrición que “puede cobrar la vida de un niño o una niña y eso no nos puede pasar”. Estos resultados se atribuyen en gran medida a la implementación de programas como Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer y Buen Comienzo 365 días .

Además, desde Buen Comienzo resaltaron que en la modalidad institucional del programa, que atiende a niños de 3 meses a 5 años, se ha ajustado el plan de alimentación para cubrir aproximadamente el 80% de los requerimientos nutricionales diarios, incrementando el consumo de frutas de dos a tres porciones diarias, aumentando la proteína en el almuerzo y reduciendo la frecuencia de las sopas para estimular la masticación y la incorporación de alimentos sólidos.

“Buscamos estabilidad en los procesos también en esta minuta, pero seguimos evaluando constantemente junto con nuestros operadores no solo esa sino lo que es mejor para nuestros niños y niñas sino también la adherencia”, explicó la directora Carmona.

La estrategia Buen Comienzo 365 días, que extiende la atención a fines de semana, festivos y periodos de receso, ha sido fundamental. Actualmente se aplica en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique y Villa Hermosa; así como en los cinco corregimientos, zonas de la ciudad que fueron priorizadas de acuerdo a la necesidad de atención.

Hay que recordar que esta estrategia 365 no significa que los niños y niñas vayan a los jardines todos los días sino que reciben la atención del programa aún estando en sus casas, con paquetes alimenticios, herramientas pedagógicas y estrategias para movilizar socialmente a las familias. Si bien hay comunas y unos jardines priorizados en esa atención, la alimentación no tiene vacaciones en la ciudad. No es para menos: para este cuatrienio el presupuesto del programa Buen Comienzo es de $1,5 billones, casi el doble de los $800.000 que tuvo el cuatrienio pasado.

“Cuando hay un receso tan largo, por ejemplo en Semana Santa o en diciembre que el receso es de un mes, son todos los niños y niñas de Buen Comienzo los que se llevan el paquete alimentario, no solo los que son priorizados por comunas”, indicó Carmona.

Además, el programa ha impulsado mejoras significativas en la calidad de la atención. Se destacó la inclusión de auxiliares de enfermería, lo que ha permitido que el 97,9% de los niños y niñas del programa cuenten con un esquema de vacunación completo y el 92,16% asistan a valoraciones integrales. “Esto antes lo hacía nuestra agente educativa docente, ya hoy lo hacen las profesionales en enfermería que nos acompañan”, afirmó la directora.

Asimismo, se ha mejorado la relación técnica del personal pedagógico, pasando de un auxiliar por cada 50 niños en 2023 a uno por cada 33 en 2024. La concejala y exdirectora de Buen Comienzo, Camila Gaviria, propuso estudiar la posibilidad de llevar esta relación a un auxiliar por cada 25 niños, argumentando que “las alertas del desarrollo vienen incrementando” y que niños con TDHA, autismo o Asperger requieren mucha más atención.