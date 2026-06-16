El de Blessd no es el primer lío con la justicia de reguetoneros en Medellín

El caso de Stiven Mesa Londoño, Blessd, señalado por la Fiscalía colombiana como presunto responsable de secuestro extorsivo, es uno más de una lista de personajes del género musical urbano tristemente célebres por sus líos con la justicia.
Al de “El Bendito”, como es conocido el antioqueño, le precede el emblemático caso del también reguetonero Alberto Style, acusado de intento de homicidio y porte ilegal de armas por los hechos en los que un hombre fue baleado en Copacabana, municipio a 20 kilómetros de Medellín.
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Carlos Alberto Pizarro, nombre real del puertorriqueño Alberto Style, huyó del país. La Corte Suprema de Justicia le ratificó la condena a 12 años por el incidente en una fiesta privada celebrada el 26 de febrero de 2012, en la que Edwin Alfredo Henao Moná resultó gravemente herido, y murió 2 años después.