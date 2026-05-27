Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Medellín habilitó 142 puntos para orientar a aspirantes a 1.300 becas de educación superior

Estos puntos de contacto personal quedan en las 16 comunas y 5 corregimientos. La postulación es hasta el próximo 3 de junio.

  • Los puntos de contacto quedan también en 18 instituciones de educación superior para ofrecer orientación a toda la comunidad. FOTO: ALCALDÍA
    Los puntos de contacto quedan también en 18 instituciones de educación superior para ofrecer orientación a toda la comunidad. FOTO: ALCALDÍA
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Con el fin de que todos los jóvenes de la ciudad que quieran hacerlo se postulen para alguna de las 1.300 becas de educación superior que está ofreciendo, la Alcaldía de Medellín dispuso de 142 puntos de atención presencial en distintas partes del territorio.

Le recomendamos leer: El sistema educativo de Medellín mejoró, según evaluación del Ministerio

“Estos espacios están distribuidos en las 16 comunas, los cinco corregimientos de Medellín y en 18 instituciones de educación superior para ofrecer orientación a toda la comunidad académica”, explicó la Agencia de Educación Postsecundaria de la ciudad.

Los detalles sobre la ubicación exacta de estos puntos de contacto y los horarios de atención se pueden consultar a través de sapiencia.gov.co, asegurando un proceso de inscripción guiado y sin intermediarios.

La convocatoria ofrece becas y créditos condonables, de la siguiente manera: 772 cupos para pregrados, 438 para postgrados en Colombia y el exterior, 50 becas de maestría para docentes vinculados al Distrito y 40 para deportistas destacados.

El plazo para postularse va hasta el próximo miércoles, 3 de junio, al mediodía.

Ferias, la otra estrategia de promoción

Otra estrategia de Sapiencia para promover que más medellinenses accedan a la educación superior es promoviendo las Ferias Siguiente Nivel en las 16 comunas y 5 corregimientos.

En esos espacios les brindan herramientas y les señalan oportunidades para disminuir las barreras de acceso a la educación postsecundaria, con el fin de que construyan sus proyectos de vida a partir de una buena formación.

“Las Ferias Siguiente Nivel son un puente directo entre los sueños de nuestros jóvenes y las oportunidades reales que ofrece el Distrito. No esperamos a que los estudiantes busquen las alternativas, llegamos hasta sus colegios y barrios para decirles que sí es posible continuar su formación y que Sapiencia los acompaña a dar ese paso siguiente hacia la competitividad”, afirmó el director general de Sapiencia, Salomón Cruz Zirene.

Este año ya se han realizado ferias en el corregimiento San Antonio de Prado y la comuna 8 (Villa Hermosa), con participación de más de 3.500 alumnos. La meta es hacer 20 eventos del mismo tipo a lo largo de este año, con 17.000 jóvenes.

También le sugerimos ver: Estos son los 9 que aspiran a ocupar la rectoría de la Universidad de Antioquia

La siguiente jornada será el jueves 28 de mayo en la Institución Educativa La Candelaria de la comuna 1 (Popular) y se espera que asistan cerca de mil estudiantes de colegios oficiales.

Para conocer la programación completa de las ferias, las personas pueden consultar el sitio web sapiencia.gov.co.

Temas recomendados

Educación superior
Becas universitarias
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos