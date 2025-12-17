x

Capturan a 11 integrantes de banda que extorsionaba y torturaba con choques eléctricos a sus víctimas en Medellín

Este grupo delincuencial se dedicaba al cobro sistemático de extorsiones a comerciantes y residentes, imponiendo cuotas ilegales bajo amenazas.

  Durante la operación fue capturado alias Trenzas, identificado como el principal cabecilla de la estructura, junto a varios coordinadores de zona. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Durante la operación fue capturado alias Trenzas, identificado como el principal cabecilla de la estructura, junto a varios coordinadores de zona. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  Las autoridades también incautaron varias armas y celulares de la banda. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Las autoridades también incautaron varias armas y celulares de la banda. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

17 de diciembre de 2025
En un operativo contra el crimen organizado, las autoridades capturaron a 11 integrantes del grupo delincuencial Los del Llano, estructura señalada de extorsionar, torturar y desplazar forzosamente a familias en el occidente de Medellín.

Según detalla el reporte de las autoridades, esta organización criminal rendía cuentas al grupo delincuencial Robledo y fue desarticulada mediante órdenes judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Entérese: En Medellín cogieron a cuatro ladrones en un carro después de robarse ocho celulares

Durante la operación fue capturado alias Trenzas, identificado como el principal cabecilla de la estructura, junto a varios coordinadores de zona, entre ellos alias Yamby, los cuales operaban en el corregimiento de San Cristóbal.

De acuerdo con la investigación, el grupo se dedicaba al cobro sistemático de extorsiones a comerciantes y residentes, imponiendo cuotas ilegales bajo amenazas. Quienes se negaban a pagar eran obligados a abandonar sus viviendas.

Las autoridades también incautaron varias armas y celulares de la banda. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Las autoridades también incautaron varias armas y celulares de la banda. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Le puede interesar: Cinco capturas en Barrio Antioquia se suman a las 815 que van en la comuna 15 Guayabal en 2025

Las autoridades también documentaron hechos ocurridos el pasado 8 de marzo, cuando integrantes de esta banda retuvieron y torturaron a dos jóvenes de 16 y 18 años en el sector El Cucaracho. Según el reporte, los delincuentes utilizaron choques eléctricos para intimidar a las víctimas y exigir a sus familias el pago de $20 millones a cambio de su liberación.

La institucionalidad no va a permitir que ninguna estructura criminal intimide, desplace o extorsione a nuestros ciudadanos”, expresó Manuel Villa, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Las autoridades también incautaron dos pistolas, una escopeta, 20 cartuchos calibre 38 y siete teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados por la estructura criminal en varios delitos.

Utilidad para la vida