Capturan a 11 integrantes de banda que extorsionaba y torturaba con choques eléctricos a sus víctimas en Medellín

En un operativo contra el crimen organizado, las autoridades capturaron a 11 integrantes del grupo delincuencial Los del Llano, estructura señalada de extorsionar, torturar y desplazar forzosamente a familias en el occidente de Medellín.

Según detalla el reporte de las autoridades, esta organización criminal rendía cuentas al grupo delincuencial Robledo y fue desarticulada mediante órdenes judiciales por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y desplazamiento forzado.

Durante la operación fue capturado alias Trenzas, identificado como el principal cabecilla de la estructura, junto a varios coordinadores de zona, entre ellos alias Yamby, los cuales operaban en el corregimiento de San Cristóbal.

De acuerdo con la investigación, el grupo se dedicaba al cobro sistemático de extorsiones a comerciantes y residentes, imponiendo cuotas ilegales bajo amenazas. Quienes se negaban a pagar eran obligados a abandonar sus viviendas.