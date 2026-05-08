Ver a Colombia en el Mundial cuesta más que ir al Super Bowl: así está la locura de precios del partido ante Portugal

No es una final. No es una semifinal. Ni siquiera es un partido eliminatorio. Pero el encuentro entre Colombia y Portugal, del Mundial 2026, programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, ya es el evento deportivo más costoso del calendario en el mercado secundario de entradas, superando incluso el precio promedio del Super Bowl.
Así lo reveló The Wall Street Journal, que documentó la tormenta perfecta de pasión, diáspora y especulación que convirtió un partido de primera ronda del Mundial 2026 en un fenómeno económico sin precedentes.
Puede leer: ¿Cómo conseguir boletas para el Mundial 2026 en la fase actual de venta?