Así surgieron los therians en internet

Aunque para muchos el término therian parece una tendencia reciente impulsada por TikTok, su origen se remonta a los primeros años de internet. La comunidad comenzó a consolidarse en la década de 1990, cuando los foros y listas de correo en Estados Unidos se convirtieron en espacios de encuentro para personas que describían una identidad animal interna.
Uno de los antecedentes más citados es alt.horror.werewolves, un grupo de discusión de Usenet activo a comienzos de los 90. Aunque estaba enfocado en ficción sobre hombres lobo, algunos participantes comenzaron a compartir experiencias personales vinculadas a la identidad animal. Con el tiempo, esas conversaciones derivaron en espacios más específicos y se adoptó el término therianthropy en un sentido moderno, distinto del concepto mitológico tradicional.