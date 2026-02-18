Así surgieron los therians en internet

Aunque para muchos el término therian parece una tendencia reciente impulsada por TikTok, su origen se remonta a los primeros años de internet. La comunidad comenzó a consolidarse en la década de 1990, cuando los foros y listas de correo en Estados Unidos se convirtieron en espacios de encuentro para personas que describían una identidad animal interna. Conozca: Los jóvenes therians: se creen animales, aúllan en plazas y acumulan denuncias por mordeduras Uno de los antecedentes más citados es alt.horror.werewolves, un grupo de discusión de Usenet activo a comienzos de los 90. Aunque estaba enfocado en ficción sobre hombres lobo, algunos participantes comenzaron a compartir experiencias personales vinculadas a la identidad animal. Con el tiempo, esas conversaciones derivaron en espacios más específicos y se adoptó el término therianthropy en un sentido moderno, distinto del concepto mitológico tradicional.

Internet en todo este proceso ha sido clave: ofrecía anonimato, comunidad y un lenguaje común para quienes no encontraban comprensión en su entorno.

¿Cómo ha sido la comunidad therian a través de los años?

El estudio señala que muchos participantes utilizaban elementos como colas o accesorios para reforzar su conexión simbólica con el animal con el que se identificaban, pero también reportaban burlas o acoso cuando expresaban esa identidad en espacios físicos.

¿Existe la identidad therian?

La discusión académica no es uniforme. En el artículo An Interpretative Phenomenological Analysis of Identity in the Therian Community, de 2014, los autores entrevistaron a cinco personas therian y describieron el proceso como una “búsqueda gradual de autodescubrimiento”. Los participantes compararon su experiencia con procesos de identidad de género y expresaron deseo de mayor aceptación social. Por su parte, la investigación Therianthropy: Wellbeing, Schizotypy, and Autism in Individuals Who Self-Identify as Non-Human, publicada en la revista Society & Animals, analizó indicadores de bienestar psicológico en más de cien personas que se identificaban como no humanas. Los resultados sugieren que, aunque pueden existir desafíos en las relaciones sociales —posiblemente asociados a estigmatización—, la identidad therian también podría funcionar como un factor protector en ciertos contextos, especialmente frente a rasgos de introversión o espectro autista.

En otra línea, el estudio “Animals Like Us”: Identifying with Nonhuman Animals and Support for Nonhuman Animal Rights encontró que quienes se identifican explícitamente con animales tienden a mostrar mayor apoyo a los derechos de los animales en comparación con otros grupos.

¿Qué es ser therian?

Los especialistas coinciden en que no se trata de un movimiento o tendencia ni de una organización con líderes definidos. Más bien, es una red descentralizada que evolucionó junto con las redes sociales: de Usenet a foros independientes, luego a Tumblr, Reddit y, más recientemente, TikTok. El internet no creó necesariamente la experiencia, pero sí permitió que personas con vivencias similares pudieran encontrarse, compartir relatos y construir una comunidad basada en las mismas creencias y preguntas sobre no sentirse como un humano.

¿Qué animales son los más comunes en la comunidad therian?