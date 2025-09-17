Investigan asesinato de un joven de 25 años en el nororiente de Medellín

Las autoridades policiales abrieron una investigación para esclarecer las condiciones en las que un joven de 25 años fue asesinado en el nororiente de Medellín. De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se perpetró durante la madrugada del pasado martes 16 de septiembre, en inmediaciones del barrio Villatina. Lea también: Se agudiza la crisis en el Oriente: asesinaron a dos hombres en un parqueadero de El Santuario, Antioquia A altas horas de la noche, se presume que la víctima se encontraba en una vía pública reunido con varios amigos, cuando un grupo de sujetos armados que se movilizaba en un vehículo lo interceptaron y abrieron fuego.

Tras herirlo gravemente, las autoridades determinaron que los atacantes habrían subido a la víctima al vehículo y se lo habrían llevado con rumbo desconocido. Sin embargo, un par de cuadras más adelante, los atacantes lo bajaron y le volvieron a disparar para ultimarlo. Le puede interesar: Casi dos semanas después, enviaron a la cárcel al asesino del paseador de perros en Rionegro En medio de la confusión, las autoridades fueron alertadas del crimen y en la zona hizo presencia una patrulla de la policía, que trasladó de emergencia al joven hacia la Clínica Sagrado Corazón, a donde se presume llegó ya sin signos vitales.