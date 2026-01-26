x

También buscan un hogar: 349 animales “viejitos” de La Perla en Medellín aguardan por una familia

La mayoría ha estado en este centro de bienestar animal desde que eran apenas unos cachorros. Conozca más detalles y cómo puede adoptarlos.

    Uno de los 349 animales más longevos del Centro de bienestar animal La Perla a la espera del amor de una familia. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
hace 2 horas
bookmark

Si bien en Medellín y el Valle de Aburrá muchas personas optan, antes de comprar, por adoptar, son cientos de animales geriatras que anhelan ser parte de una familia muy pronto. Y es que 349 “viejitos” del Centro de bienestar animal La Perla, de ellos 332 perros y 17 gatos mayores de 10 años, todavía no han experimentado la alegría de ser acogidos en un nuevo hogar, por lo que se hace un llamado la ciudadanía para que abra un espacio en sus casas y corazones.

Lea más: Así vive Odie, el perro rescatado en el metro de Medellín, que encontró familia luego de 10 años

De los casi 400 individuos, muchos han vivido en La Perla desde que eran cachorros, y hasta ahora han recibido toda la atención veterinaria necesaria además del acompañamiento especializado. No obstante, son habitualmente rechazados durante los procesos de adopción por su edad, un estigma que desde un primer momento acaba con sus posibilidades.

“En 2025 realizamos la jornada “Un paseo con los viejitos de La Perla, en la cual funcionarios de la alcaldía caminaron con ellos para visibilizar que la edad no es un impedimento para amar. Casos como el de Hilda, nuestra perrita más longeva con 17 años, lo demuestra. Adoptar un animal mayor es regalar amor, dignidad, y afecto, también tranquilidad. Son compañeros serenos, agradecidos y llenos de amor”, dijo Elizabeth Coral, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal.

Si desea conocer a todos los animalitos que están en adopción en el Centro de bienestar animal La Perla, ingrese a este enlace.

También puede comunicarse a la línea directa de adopción 311 796 3457.

La última “adoptatón” en Medellín fue un éxito, pero hay muchos que aún esperan un hogar

42 perros y 38 gatos ya tienen una nueva familia. Gracias a la cuarta y última “adoptatón” de 2025, que tuvo lugar en Plaza Mayor el domingo 23 de noviembre, estos animalitos, de ahora en adelante, podrán disfrutar de un hogar.

Este evento reunió a cientos de familias que estaban en búsqueda de un nuevo integrante, quienes felices se fueron a casa después de darse la oportunidad de adoptar.

“Les presento a Casper, el nuevo integrante de nuestra familia. Estamos muy felices por adoptarlo y darle un hogar; nos cautivó mucho la personalidad de él, lo alegre y lo que atrae a la gente. Les quiero hacer una invitación: que si ustedes tienen los recursos para adoptar, lo hagan. Están abriendo las puertas a que ellos sean felices y para que ustedes también lo sean”, manifestó el adoptante Brandon Marulanda.

Todos los animales adoptados pertenecían al Centro de bienestar animal La Perla, que actualmente alberga 2.548 perros y gatos, de los cuales 1.848 están aptos para encontrar un hogar y de paso, una segunda oportunidad.

