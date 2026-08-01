¡Más horas de rumba! Alcaldía de Medellín amplió los horarios de bares y discotecas por la Feria de las Flores

La Alcaldía de Medellín autorizó la ampliación temporal de los horarios de funcionamiento para establecimientos de comercio nocturno con motivo de la Feria de las Flores.
La decisión, establecida mediante el Decreto 1495 del 30 de julio de 2026, comenzó a regir el 31 de julio y estará vigente hasta el 9 de agosto en diez corredores turísticos de la ciudad, con el objetivo de atender el incremento esperado de visitantes, fortalecer la actividad económica y respaldar al sector del entretenimiento durante una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año.