Cartas con casquillos de balas: así están amenazando a los profesores de un colegio en Medellín

En la Institución Educativa El Pinal, ubicada en la Comuna 8, no hay clases a pesar de que en el resto de Medellín el calendario escolar ya comenzó. Y tienen una razón de peso. En los últimos meses, siete profesores y otro personal del colegio, como el rector, la coordinadora académica y la psicóloga, han recibido amenazas por parte de padres de familia y personas supuestamente residentes del sector (o al menos eso señalan las amenazas).

“Estas amenazas han llegado por medio de cartas; las dos primeras amenazas, a los dos profesores, llegaron unas cartas acá al colegio; un tipo llegó y dejó las cartas ahí en la noche. En el caso de la profesora que amenazaron en diciembre, el padre de familia hizo las amenazas directamente a ella por WhatsApp y las últimas amenazas, que también la notificaron por medio de cartas, venían también cuatro casquillos de balas en las cartas amenazando a cuatro funcionarios de acá”, contó Carlos Eduardo Vargas, profesor de lengua castellana, a Telemedellín. Por cuenta de las amenazas reiteradas, dos docentes tuvieron que salir de la institución para ser reubicados en otro sector de la ciudad.

Lea: Cierre de colegios privados en Colombia: más de 800 instituciones han desaparecido desde 2020

Las amenazas que han recibido, según los docentes, han sido retaliaciones por casos en los que los estudiantes han perdido el año o simplemente por diferencias cotidianas como llamados de atención, anotaciones disciplinarias o citaciones de padres de familia por diferentes procesos de convivencia.

Yamile Loiaza, una madre de familia, rechazó las amenazas y las calificó como algo que golpea a toda la comunidad por los impactos que generan en el proceso educativo de más de 1.300 estudiantes, además del pésimo ejemplo y precedente que deja intentar resolver asuntos de manera violenta, precisamente, en medio de un entorno formativo.

También le puede interesar: ¿En qué van los megacolegios que prometió el alcalde Federico Gutiérrez? Dos de los diez ya se adjudicaron

La Secretaría de Educación de Medellín aseguró que una vez se enteró de las amenazas, emprendió acciones para brindar acompañamiento a los docentes y personal afectado y para encontrar las soluciones de fondo dentro de la institución. “Hemos creado una mesa de trabajo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos y Educación, para ordenar uno a uno las acciones que debemos hacer en el territorio y dentro de la institución”, dijo el subsecretario de prestación de servicio educativo, Jorge Iván Ríos.