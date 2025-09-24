Fallo obliga a mejorar la alimentación en la cárcel El Pedregal de Medellín, ¿lo cumplirán?

El Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un fallo de segunda instancia que reafirma la obligación ineludible del Estado colombiano de garantizar la alimentación “adecuada, en cantidad y calidad” para los reclusos de la cárcel El Pedregal de Medellín.
Esta sentencia judicial es una respuesta a las denuncias sistemáticas de hambre y trato cruel e inhumano que, según defensores y los propios internos, se viven a diario en este centro penitenciario, sumándose a un largo historial de violaciones a los derechos humanos.
Entérese: Presos de la cárcel El Pedregal, de Medellín, levantaron huelga de hambre
La Sala Octava del Tribunal, mediante sentencia del 22 de septiembre de 2025, confirmó el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, la salud, la integridad personal y la vida de siete personas privadas de la libertad (PPL) que interpusieron una acción de tutela.
El Tribunal no se anduvo con rodeos y enfáticamente dispuso que “pasar hambre en una cárcel constituye un trato cruel e inhumano”.