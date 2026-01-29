Así fue cómo se cocinó alianza entre el movimiento de Federico Gutiérrez y Abelardo de La Espriella

El movimiento del alcalde Federico Gutiérrez quiere tomar vuelo propio. En una alianza que reorganizó el tablero de la derecha para las próximas elecciones legislativas y presidenciales, Creemos presentó públicamente ayer su adhesión a la campaña de Abelardo de la Espriella, en un evento realizado en el Centro de Medellín que estuvo lleno de símbolos. Aunque la alianza tomó a muchos en el mundo político por sorpresa, los acercamientos ya venían cocinándose desde tiempo atrás. Según advierten fuentes al interior del movimiento, la afinidad entre Gutiérrez y De la Espriella ya se gestaba desde la pasada campaña presidencial, cuando el mismo De la Espriella organizó en Barranquilla uno de los eventos de campaña más importantes de Gutiérrez en esa ciudad. En contexto: Creemos y De La Espriella sellaron su alianza en un evento en el centro de Medellín Desde su trabajo como abogado, De la Espriella también fue cercano a varias de las personas que le hicieron control político al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ofreciendo sus servicios para defenderlos ante acciones judiciales en su contra. Es el caso por ejemplo del exconcejal Simón Molina, quien tras renunciar al Centro Democrático y después de ejercer como secretario privado de Gutiérrez, hoy ocupa el segundo renglón en la lista a la Cámara.

El evento, que arrancó al mediodía de este miércoles, se realizó en la Plaza Botero, uno de los espacios que se han vuelto emblemáticos para la alcaldía de Gutiérrez, siendo allí donde se posesionó para su segundo mandato en enero de 2024. Allí no solo confluyeron cientos de militantes de Creemos y de la campaña de De la Espriella, sino los integrantes de la lista de candidatos de dicho movimiento al Senado y la Cámara por Antioquia, así como las cabezas más visibles en el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia. Le puede interesar: Estos son los nombres con los que Creemos quiere dar el salto al Congreso De la Espriella arribó al lugar acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad, un chaleco antibalas de color blanco y una gorra de Creemos, en alusión a su apoyo a sus listas para las legislativas. “Me siento honrado de estar acompañado por estos guerreros de la lista del mejor alcalde que ha tenido Medellín”, dijo De La Espriella, ensalzando al alcalde como un líder nacional. “Si Fico fuera presidente, otra sería la historia de este país”.

“Creemos es la punta de lanza de un proyecto político que empezó hace muchos años y que hoy se materializa con una lista de candidatos que apoya El Tigre”, agregó. De igual forma, la candidata al Senado de Creemos, Juliana Gutiérrez Zuluaga, se refirió a la alianza. “Todo nuestro movimiento está unido por el objetivo de salvar a Colombia, tal como lo hemos demostrado en nuestra ciudad con nuestro líder Fico Gutiérrez y en la región con el gobernador Andrés Julián Rendón. Este es el movimiento que representa los intereses reales de la gente y el verdadero cambio que requiere el país”, dijo Gutiérrez Zuluaga. La alianza entre Creemos y De la Espriella es vista por ambos lados como un gana-gana. Lea también: Las caras nuevas que quieren llegar a la Cámara por Antioquia En el caso del abogado, el espaldarazo del movimiento de Gutiérrez, sumado al también dado desde la Casa Char en Barranquilla, terminó convirtiendo su candidatura en una de las más fuertes del espectro de la derecha. Entre tanto, para Creemos, el trabajo en llave con un candidato con fuerza por fuera de Antioquia es también la oportunidad para que esa colectividad pueda posicionarse en el país y hacer posible dar su salto a la política nacional. En Antioquia, la alianza también envió un mensaje colateral para el Centro Democrático, hasta los pasados comicios su aliado natural. Pese a que en las territoriales de 2023 dicho trabajo en equipo fue clave tanto para la elección histórica de Gutiérrez a la Alcaldía (quien cosechó más de 700.000 votos), como la elección del gobernador Andrés Julián Rendón (que con sus votos cosechados en el Valle de Aburrá venció a la maquinaria regional de Luis Pérez), ahora Creemos no se subió al bus de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático. En Creemos, varios apuntan a que en Antioquia la figura de Abelardo ha gustado y su propuesta programática, en la que destacan temas como la seguridad y la lucha contra la criminalidad, encaja con las banderas del movimiento de Gutiérrez.