La IA consagró el PSG vs Bayern Múnich como uno de los mejores partidos en la historia del fútbol

El vibrante enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich no solo quedó en la memoria por sus nueve goles, sino también por la intensidad física y técnica que lo convirtió en un espectáculo fuera de lo común. Entre ambos equipos recorrieron un total de 223,6 kilómetros —109 por el conjunto parisino y 114,6 por el bávaro—, una cifra que, más allá de parecer habitual en frío, adquiere una dimensión impresionante al considerar que cerca del 40% de ese recorrido se realizó a alta intensidad, reflejando un ritmo de juego verdaderamente brutal.

En términos ofensivos, la eficacia fue casi irrepetible: de los 13 remates a puerta registrados, nueve terminaron en gol, lo que representa un asombroso 70% de efectividad. Además, el partido mostró un contraste interesante en la propuesta de ambos equipos, ya que el Bayern lideró ampliamente en la generación de ataques con 62 intentos frente a los 28 del PSG, acompañado también por una ligera superioridad en la posesión del balón (55% contra 45%). Todo esto ocurrió sin sacrificar precisión, pues el porcentaje de pases completados fue altísimo para ambos lados: 87% en los locales y 88% en los visitantes, a pesar del ritmo vertiginoso del encuentro.