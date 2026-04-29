x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La IA consagró el PSG vs Bayern Múnich como uno de los mejores partidos en la historia del fútbol

El duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich no solo dejó un espectáculo inolvidable de nueve goles, sino que, por su intensidad y cifras impresionantes, ya fue reconocido por la inteligencia artificial como uno de los mejores partidos en la historia del fútbol.

  • El duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, por la ida de una de las semifinales de la Champions, fue considerado uno de los mejores de la historia. FOTO UEFA
    El duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, por la ida de una de las semifinales de la Champions, fue considerado uno de los mejores de la historia. FOTO UEFA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El vibrante enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich no solo quedó en la memoria por sus nueve goles, sino también por la intensidad física y técnica que lo convirtió en un espectáculo fuera de lo común. Entre ambos equipos recorrieron un total de 223,6 kilómetros —109 por el conjunto parisino y 114,6 por el bávaro—, una cifra que, más allá de parecer habitual en frío, adquiere una dimensión impresionante al considerar que cerca del 40% de ese recorrido se realizó a alta intensidad, reflejando un ritmo de juego verdaderamente brutal.

En términos ofensivos, la eficacia fue casi irrepetible: de los 13 remates a puerta registrados, nueve terminaron en gol, lo que representa un asombroso 70% de efectividad. Además, el partido mostró un contraste interesante en la propuesta de ambos equipos, ya que el Bayern lideró ampliamente en la generación de ataques con 62 intentos frente a los 28 del PSG, acompañado también por una ligera superioridad en la posesión del balón (55% contra 45%). Todo esto ocurrió sin sacrificar precisión, pues el porcentaje de pases completados fue altísimo para ambos lados: 87% en los locales y 88% en los visitantes, a pesar del ritmo vertiginoso del encuentro.

La magnitud del partido fue tal que, según un análisis basado en inteligencia artificial, este duelo ya se ubica entre los 25 mejores encuentros en la historia del fútbol. El estudio, que evalúa factores como la emoción, el desarrollo del juego, la importancia del torneo, la calidad técnica, el rendimiento individual, la trascendencia histórica y el impacto mediático, posicionó este choque en el puesto 13 del ranking.

La lista, con un claro enfoque en el fútbol europeo y mundial, está dominada por partidos de la UEFA Champions League y de la Copa Mundial de la FIFA, incluyendo encuentros históricos que han marcado generaciones. En la cima se encuentra la inolvidable final de Qatar 2022 entre Selección Argentina y Selección de Francia (3-3), definida en penales a favor de la Albiceleste. Junto a ese duelo aparecen otros partidos legendarios como el 7-1 de Alemania sobre Brasil en 2014, la remontada del Liverpool ante el FC Barcelona en 2019, el “Maracanazo” de Uruguay frente a Brasil en 1950, o el “Milagro de Estambul” entre Liverpool y Milan en 2005.

En ese contexto de gigantes, el 5-4 entre PSG y Bayern no solo se abre paso, sino que se instala como un símbolo del fútbol moderno: intensidad máxima, eficacia letal y un espectáculo que, por su ritmo y dramatismo, ya se ha ganado un lugar entre los partidos más memorables de todos los tiempos.

Temas recomendados

Champions League
Bayern Múnich
París Saint Germain (PSG)
Inteligencia artificial
Unión Europea
Luis Díaz
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos