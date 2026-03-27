Alertan por riesgo de trata de personas en Medellín durante esta Semana Santa

La Alcaldía de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para estar alerta y protegerse de la trata de personas en la temporada de Semana Santa.
La recomendación fue formulada en medio de un reciente balance entregado por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín, desde donde se señaló que tan solo en lo que va de este año, por lo menos 12 personas han sido rescatadas de ese flagelo y han sido acogidas en una ruta de atención dispuesta para esos casos.
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Según precisó el Distrito, las personas que han sido rescatadas provenían de países como Chile, Ucrania, Suiza, Holanda, México, España y hasta República Dominicana.
Carlos Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, señaló que durante esta temporada vacacional, el fenómeno tiende a incrementarse.