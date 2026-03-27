Alertan por riesgo de trata de personas en Medellín durante esta Semana Santa

La Alcaldía de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para estar alerta y protegerse de la trata de personas en la temporada de Semana Santa. La recomendación fue formulada en medio de un reciente balance entregado por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín, desde donde se señaló que tan solo en lo que va de este año, por lo menos 12 personas han sido rescatadas de ese flagelo y han sido acogidas en una ruta de atención dispuesta para esos casos. Le puede interesar: “Los esfuerzos no fueron serios ni sostenidos”: EE. UU. degradó a Colombia en la lucha contra la trata de personas Según precisó el Distrito, las personas que han sido rescatadas provenían de países como Chile, Ucrania, Suiza, Holanda, México, España y hasta República Dominicana. Carlos Arcila Valencia, secretario de Paz y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, señaló que durante esta temporada vacacional, el fenómeno tiende a incrementarse.

“En esta temporada vacacional muchos se aprovechan engañando a los niños y jóvenes, engañando a vecinos y amigos. Por eso, inmediatamente, si ves en riesgo a algún familiar o algún amigo, llama al 123 y nosotros como alcaldía activamos la ruta para acompañar esta situación”, apuntó el funcionario. Según recomendó Ardila, el consejo para la ciudadanía es el de desconfiar de ofertas laborales inusitadas o de promesas que incluyan viajes y retribuciones poco realistas. Siga leyendo: ¿Qué le pasó a Isabel? Su familia en Medellín exige justicia tras su extraña muerte en Países Bajos Asimismo, el Distrito recomendó no compartir documentos personales con personas desconocidas y si se está aspirando a una propuesta de empleo, verificar la legalidad de los intermediarios que están ofreciendo dichas vacantes. Tras haberse convertido en uno de los principales destinos turísticos del país, Medellín es una de las zonas en las que esta temporada de Semana Santa se espera una afluencia de turistas.