Alcaldía dejó tirados a estudiantes en la comuna 13 y ni responde por los servicios públicos de las sedes que los albergan

Aunque los profes han trabajado de la mano de las familias para intentar reponer en casa el tiempo de estudio perdido, la realidad socioeconómica de la mayoría de las familias no aguanta ese ritmo. “En la mayoría de las casas no se pueden dar el lujo de que la mamá se quede acompañando a los niños”, replica.

Las consecuencias para muchos estudiantes han sido demoledoras. Entre la pandemia y el cierre del colegio, la hija de Ana, por ejemplo, no sabe lo que es estudiar y socializar en un ambiente normal y ya va para la mitad de la primaria.

Ya hay deserción y ausentismo y aunque están en vacaciones, las expectativas una vez regresen no son alentadoras. Cuenta Ana que la JAC dice estar hasta el cuello de asumir el pago de los servicios públicos y que solo gracias a la buena relación que ha tenido la institución educativa con la comunidad ha sido posible que no decidan sacar a los niños de la sede, pero esto no está garantizado tras las vacaciones si la Alcaldía no asume su responsabilidad.

La situación de esta comunidad es ejemplo palpable del panorama de la educación en Medellín durante los últimos años. El pasado 18 de junio EL COLOMBIANO publicó un informe que evidencia que de las 19 instituciones educativas a las que se comprometió el alcalde Daniel Quintero en el Plan de Desarrollo 13 quedaron en el limbo. Esto sin contar el poco avance reflejado en el megaplan de intervención de infraestructura para 398 colegios y para lo cual pidió $319.000 millones de vigencias futuras al Concejo. Eso fue hace 10 meses y apenas una decena de colegios reporta inicios de obras. Consultada al respecto, la Secretaría de Educación no había entregado su posición al cierre de la edición.