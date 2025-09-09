Le ponen ojo a la Iguaná: Alcaldía de Medellín creó unidad especial para controlar las construcciones en esa cuenca

Medellín cuenta con una nueva Área de Intervención Estratégica, gracias a la adopción del macroproyecto de Transversalidad La Iguaná, un instrumento de planificación urbana que permite el desarrollo de esta área de la ciudad, y busca fijar un corredor ambiental y funcional de gran escala a lo largo de la quebrada La Iguaná, con barrios consolidados, áreas de mejoramiento integral y sectores rurales estratégicos.
El macroproyecto, asegura la Alcaldía, facilita la implementación del modelo de ocupación definido desde el Plan de Ordenamiento Territorial, orientando las acciones estratégicas en el territorio de la quebrada La Iguaná. Además, permite que el Distrito establezca un marco normativo claro para coordinar proyectos clave como planes parciales de legalización y regularización urbanística, articulando las escalas barrial, urbana y metropolitana.