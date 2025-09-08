“Estamos cansados de que intimiden a todo el mundo, por eso estamos acá”: alcalde de Medellín aclaró los temas a tratar en Estados Unidos

Pese a la polémica formada entre mandatarios locales y el Gobierno Nacional, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajó a Estados Unidos para conversar con congresistas del país norteamericano. El mandatario distrital confirmó los temas a tratar en Washington.

A través de un video en sus redes sociales, el alcalde de Medellín aclaró cuáles son los temas a tratar en Estados Unidos y habló sobre la polémica que ha despertado su viaje junto al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y una delegación en representación del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

En primer lugar, aclaró que no van en representación del Gobierno Nacional y reconoció que la posible descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas es competencia de la Presidencia.

“Claro que hay riesgos ante una posible desertificación luego de los graves errores que ha cometido el gobierno Petro y al ser complaciente con las estructuras criminales y no combatirlas y no combatir con decisión el narcotráfico. Ahora bien, esto no se veía desde 1997, desde el gobierno de Samper, pero hay algo claro, el tema de la desertificación le corresponde netamente esa discusión al gobierno de Colombia con el gobierno de los Estados Unidos”, declaró el mandatario distrital.

Sin embargo, añadió que sí abogará por los efectos que pueda traer esa medida en la capital antioqueña, además del posible apoyo que pierda las Fuerzas Militares y la Fuerzas Pública. “Nosotros no intervenimos en ese punto, pero eso sí, como alcalde de Medellín, como colombiano, sí me preocupan los efectos de una desertificación, pues tendría justamente repercusiones en la falta de apoyo a nuestra Policía, a nuestro Ejército, Fuerzas Militares y Fuerza Pública en el combate de las estructuras criminales”, expresó Gutiérrez.