Juez ya definió fecha de la audiencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas

Luego de que la Fiscalía radicó esta semana el escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y doce personas más por presunta corrupción dentro del sonado caso de Aguas Vivas, el juez acaba de definir la fecha en la cual se hará la audiencia en la cual se leerá oficialmente este documento, dando inicio a la etapa de juicio: será en un plazo de dos meses.
En este proceso, el exmandatario y su exsecretario general Fabio Andrés García están acusados de haber incurrido en presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros.