¿Por qué la juez del caso Aguas Vivas admitió a la Alcaldía como víctima y no “compró” los argumentos de los imputados?

Seis de los trece presuntos implicados en el juicio penal por el presunto negociado irregular alrededor del megalote Aguas Vivas se habían opuesto (a través de sus abogados) a la petición del Distrito de Medellín de constituirse en víctima dentro de este proceso, en el cual habría perdido más de 40.000 millones de pesos.
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Luego de que ellos presentaran su argumentación en audiencias pasadas, la jueza 22 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, quien lleva el caso, se debía pronunciar al respecto este miércoles y lo hizo avalando la petición de la Alcaldía.
En consecuencia, la administración podrá seguir interviniendo como parte con el fin de defender sus intereses, bien aportando pruebas, pidiendo las que considere necesarias o controvirtiendo lo que diga la contraparte, que en este expediente está constituida por el exalcalde Daniel Quintero y doce personas más, entre ellas nueve exfuncionarios de alto rango de su administración y tres particulares.