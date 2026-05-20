Encuestas: ¿influyen en el voto en la recta final hacia primera vuelta?

A diez días para la primera vuelta presidencial, la carrera por definir quién pasa a segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda se agitó entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Ambas campañas han buscado convencer a los votantes a través de la estrategia del “voto útil”, según las encuestas que favorecen a una u otra candidatura.
Y eso que una de esas grandes encuestadoras, GAD3, ya salió del tablero para esta última tanda antes de la “veda” que es la prohibición de sacar encuestas que rige una semana antes de la primera vuelta.
Para esa firma española, las exigencias de la ley de encuestas, también conocida como “ley mordaza”, fueron imposibles de cumplir. Desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) también se intentó suspender a Atlas Intel pero, por ahora, podrán seguir publicando encuestas.
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