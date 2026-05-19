Rechazan agresión contra un adolescente por bailar en función de película de Michael Jackson en Medellín

Las autoridades de Medellín rechazaron un hecho de intolerancia ocurrido este fin de semana en una sala de cine, que dejó lesionado a un menor de edad.
Los hechos ocurrieron en un importante centro comercial ubicado en el suroriente de la capital antioqueña, al que un grupo de tres amigos adolescentes acudió para ver una función de la película de Michael Jackson.
Estefanía Zuluaga Villa, madre de uno de los menores agredidos, narró que la situación se desencadenó cuando se estaban proyectando los créditos de la película y, a manera de diversión, los menores comenzaron a bailar.
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“Mi hijo se llama Simón, tiene 15 años y hace pocas horas vivió una situación que ningún niño debería vivir jamás”, narró la madre en un video que publicó en sus redes sociales y en el que enfatizó que su hijo estaba compartiendo de manera normal con sus amigos, como cualquier otro adolescente.
“Rieron, hablaron, disfrutaron de la película de Michael Jackson y, al final, mientras sonaban los créditos, comenzaron a bailar. Eran niños simplemente siendo niños, pero resulta que para un adulto extranjero de nacionalidad francesa eso fue suficiente para desatar una agresión violenta”, denunció la madre.
“Primero comenzó a insultarlos dentro de la sala de cine y luego se levantó de su silla, yendo hacia donde ellos a buscarlos con intención de agredirlos”, precisó Zuluaga.