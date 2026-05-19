Rechazan agresión contra un adolescente por bailar en función de película de Michael Jackson en Medellín

Las autoridades de Medellín rechazaron un hecho de intolerancia ocurrido este fin de semana en una sala de cine, que dejó lesionado a un menor de edad. Los hechos ocurrieron en un importante centro comercial ubicado en el suroriente de la capital antioqueña, al que un grupo de tres amigos adolescentes acudió para ver una función de la película de Michael Jackson. Estefanía Zuluaga Villa, madre de uno de los menores agredidos, narró que la situación se desencadenó cuando se estaban proyectando los créditos de la película y, a manera de diversión, los menores comenzaron a bailar. Lea también: Video | Dos mujeres se agredieron dentro de un vagón del metro en Medellín: esto fue lo que pasó “Mi hijo se llama Simón, tiene 15 años y hace pocas horas vivió una situación que ningún niño debería vivir jamás”, narró la madre en un video que publicó en sus redes sociales y en el que enfatizó que su hijo estaba compartiendo de manera normal con sus amigos, como cualquier otro adolescente. “Rieron, hablaron, disfrutaron de la película de Michael Jackson y, al final, mientras sonaban los créditos, comenzaron a bailar. Eran niños simplemente siendo niños, pero resulta que para un adulto extranjero de nacionalidad francesa eso fue suficiente para desatar una agresión violenta”, denunció la madre. “Primero comenzó a insultarlos dentro de la sala de cine y luego se levantó de su silla, yendo hacia donde ellos a buscarlos con intención de agredirlos”, precisó Zuluaga.

La mamá del adolescente agredido señaló que, al percatarse de la exaltación del extranjero, los tres menores salieron corriendo de la sala para ponerse a salvo, pero el sujeto logró alcanzar a su hijo. “Le propinó varios golpes en la cara, en el oído. Luego persiguió nuevamente a los demás amiguitos. Como ellos lograron escapar, no fue suficiente para él; regresó otra vez donde estaba Simón y le dio patadas y lo volvió a golpear en el rostro”, agregó la madre. La mujer añadió que su hijo de 15 años quedó en shock y afectado emocionalmente luego del episodio violento. Gracias a la rápida reacción del personal de logística del cine, el atacante extranjero fue retenido temporalmente hasta que la Policía arribó al lugar y lo capturó. Siga leyendo: Joven mató a su mamá con un cuchillo, fingió estar muerto e hirió luego a un policía en Caldas, sur del Aburrá Zuluaga señaló que, poco después de lo ocurrido, se instauró una denuncia formal en la Fiscalía, su hijo fue valorado por Medicina Legal y se acopiaron pruebas para judicializar al agresor. Sin embargo, la madre hizo un llamado para que se haga justicia y el agresor responda por lo ocurrido. “Acudo hoy a la ciudadanía, a los medios, a las autoridades de Medellín, a la Fiscalía, a la Alcaldía, a la Personería, a todos los que crean que la violencia contra un niño jamás puede normalizarse, y más por un extranjero, porque los extranjeros están llegando a hacer a nuestro país, la verdad, lo que quieren”, expresó.

Luego de que se conociera la denuncia de la mujer, el alcalde Federico Gutiérrez se refirió a lo ocurrido y señaló que desde la Alcaldía de Medellín se estableció contacto con la madre y una abogada de la familia para brindarle apoyo.

“Pusimos todo nuestro equipo jurídico a disposición de la familia y hacemos seguimiento directo con la Fiscalía y Migración Colombia para que este caso avance y no quede impune. Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre”, agregó el mandatario distrital.