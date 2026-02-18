Medellín tendrá adoptatón para darles un hogar a los perros y gatos más ‘viejitos’: así será la jornada

Hay perros y gatos que llevan años esperando una segunda oportunidad en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Decenas de patas cansadas que aún sueñan con tener una familia. Este domingo 22 de febrero, estos anhelos podrían hacerse realidad, pues Medellín tendrá la primera Adoptatón del año, denominada Veteranos de Amor, una jornada dedicada a las mascotas más viejitas de La Perla.
La iniciativa es liderada por la Alcaldía de Medellín y se realizará entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. en las afueras del Museo de Arte Moderno de Medellín (Mamm). Allí, 40 perros y 40 gatos (muchos de ellos con 5 y hasta 15 años de espera) serán los protagonistas de una jornada que busca darles visibilidad y, sobre todo, una segunda oportunidad.