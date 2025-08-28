Extranjera denunció 15 episodios de acoso callejero durante un recorrido en Medellín

Un video publicado en TikTok por la creadora de contenido Luna, conocida como “la francesa paisa”, generó debate en redes sociales tras exponer la frecuencia con la que las mujeres enfrentan acoso callejero en Medellín. En el registro, la joven francesa relató que durante un recorrido de una hora, entre el barrio Robledo y el mirador El Picacho, fue objeto de 15 episodios de silbidos, comentarios invasivos y seguimientos por parte de desconocidos.
Vestida con ropa deportiva y con su cámara encendida, Luna buscaba evidenciar cómo frases sobre su apariencia, miradas insistentes o incluso hombres que la siguieron varios minutos hacen parte de la cotidianidad de muchas mujeres en la ciudad. “A los pocos minutos me di cuenta de un fenómeno que me dio mucha rabia, porque me siguen pitando. Esa rabia la voy a transformar y vamos a hacer una experiencia social”, explicó al inicio del clip.