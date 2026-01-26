“Alguien tiene que alzar la voz; quedarse callado no es ético”: Hannah Escobar

Hannah Escobar estudió Química Farmacéutica, dedicó buena parte de su vida profesional al mundo corporativo, pero decidió, hace unos meses, lanzarse a un cargo de elección popular. En X (antes Twitter) es una celebridad por sus debates sobre el sistema de salud. Lo hace desde gobiernos anteriores, pero en este no ha descansado, salvo cuando el presidente Gustavo Petro la señaló de ser Nazi y empezó a recibir amenazas de muerte. Es la número 102 de la lista de Ahora Colombia, compuesta por Dignidad y Compromiso, el Nuevo Liberalismo y el Mira a la Cámara por Antioquia. Dice que se lanzó para defender a los pacientes desde el Congreso. Su llave al Senado es el exrepresentante valluno Juan Reyes Kuri.

¿En qué momento empezó el control político en redes sociales? ¿Por qué decidió hacerlo?

“En realidad eso ha sido desde siempre. Si vos te vas atrás en mi X, ves que desde que yo abrí la cuenta en 2012 o 2013 me he dedicado específicamente a eso, porque soy profesional del área de la salud, tengo más de 15 años de experiencia en el sector. Incluso no es solo con este gobierno. Desde que Alejandro Gaviria era ministro lo molestaba diariamente. Los temas de medicamentos y acceso a medicamentos para mí siempre han sido algo fundamental. No es nuevo para mí hacer eso, lo que pasa es que evidentemente con lo que está pasando con este gobierno, la situación se ha complicado y por eso tal vez se hace más notorio”.

¿Y en qué punto llega ese reconocimiento masivo? ¿Cuando el presidente Petro la llamó Nazi?

“Más o menos. Ya desde el comienzo del gobierno yo estaba alertando la crisis, incluso desde la primera radicación de la reforma, que estaba en cabeza de Carolina Corcho, liberaron una serie de borradores de la reforma para confundir a las personas. Ahí empecé a ver ese tipo de dinámicas y dije: ‘no, esto está muy mal y es muy raro’. Luego viene otro momento, que es cuando empiezan a atacar a los pacientes de Pacientes Colombia, que son mis amigos, yo hago voluntariado con ellos, los respaldo en todo. A mí eso ya se me convirtió en algo personal, porque son personas que yo quiero mucho y son muy cercanas a mí. El tercer punto de inflexión, que yo creo que supera cualquier cosa, es cuando ya el presidente me dijo ‘nazi’”.

Y ahí se salió un tiempo de redes sociales.

“Sí, inactivé mi cuenta un tiempo para descansar, porque eso es duro. Yo acá me veo supertranquila y todo lo demás, pero estar recibiendo amenazas de muerte, amenazas de agresión física no es sencillo. Que consigan tu número personal, que publiquen en las redes sociales tu dirección, tus datos bancarios, publicaron las deudas que yo tenía con los bancos... es agotador y es muy preocupante. A mí todavía me siguen llegando amenazas por interno de agresión física”.

¿Qué le dicen?

“Uy, es que es muy fuerte. Hace poco me escribieron que me iban a empalar y me iban a despellejar viva. Horrible. Esas son como suavecitas porque igual están las de muerte. Una contratista del gobierno me amenazó con su esquema de protección”.

¿Y vale la pena ese activismo en redes a cambio de la exposición y las amenazas?

“Esa pregunta es muy difícil. Yo no podría decir si vale o no vale la pena (Llora). A veces pienso que sí, porque es la vida de personas que yo quiero y también de mi familia, que también son pacientes y usuarios del sistema, y que también son ciudadanos colombianos. Entonces, si nadie más va a alzar la voz, alguien tiene que hacerlo porque quedarse callado no es ético.

A mí me educaron con una ética como muy kantiana y con autonomía moral, y la autonomía moral tiene unos costos que tampoco hay que romantizar. Eso no está bien, vos no sos el salvador ni el Mesías de nadie. Vos tenés que preocuparte también por vos, por los tuyos, por tu familia. Uno tiene que encontrar un balance. ¿Hasta dónde? Yo diría que voy a seguir, aunque es costoso emocionalmente, pero bueno, de eso también se aprende”.

¿En qué momento decidió entrar en política?

“Yo he sido muy política desde pequeñita. Mis papás eran políticos, mi papá fue alcalde de Titiribí, Sabanalarga y Venecia y mi mamá fue concejal más de 15 años de Titiribí. Pero por lo mismo no me gustaba mucho y siempre me ha gustado más el poder ejecutivo que el poder legislativo, porque ahí se pueden perder meses y meses en un debate y si no consigues los respaldos, pues no saca adelante nada. A mí me habían contactado inicialmente de Dignidad. En ese momento dije que no, porque además mi causa era la de los pacientes, no me veía montándome en una causa electoral. Finalmente, los pacientes con los que yo hago voluntariado y las asociaciones de pacientes se reunieron y me pidieron que lo hiciera, porque a pesar de que a nosotros nos han apoyado muchos congresistas en los temas de salud, es mucho mejor tener a alguien que es de uno ahí. Entonces ya cuando hablé con ellos, me sentí tranquila y dije ‘pues sí es una cosa que decidimos en colectividad, entonces yo lo hago’ y ahí fue que tomé la decisión y yo solita escogí el Nuevo Liberalismo porque era el partido con el que más me sentía identificada”.

En Colombia teníamos un sistema de salud que tenía problemas, ya tenía deudas, se cerraban EPS, pero comparativamente funcionaba bien. ¿En qué momento se fue al carajo?

“Me gusta mucho que lo preguntes de esa forma, porque realmente asegurar que el sistema de salud no tenía problemas es un error y sería mentir. Nuestro sistema de salud tenía problemas, como todos los sistemas de salud, porque los sistemas de salud tienen que ver con la gente, sus condiciones, con la economía de un país, con las finanzas y con los manejos de ese sistema muy complejo que dan seres humanos que cometen errores. Los gobiernos anteriores también deben hacer su mea culpa porque lo único que hicieron fue tirar el problema para adelante, entonces como que poníamos pañitos de agua tibia para solucionar los problemas financieros del sistema. Pensamos que siempre íbamos a estar en un statu quo y que entonces en el siguiente gobierno resolvíamos y lo que pasó es que llegó un gobierno que simplemente dice: Yo no tengo por qué pagar la deuda que se causó antes. Ahí empezamos mal, porque si llega un gobierno y hay una deuda que arrastra el sistema de salud que se venía pagando y ese gobierno de entrada dice yo no pago, entonces el sistema empieza un poco a caer porque se va acumulando esa deuda que arrastrábamos. ¿Y qué pasa? Se debilita la confianza entre los actores del sistema, porque cuando ya no hay flujo de recursos, empiezan a cerrar servicios de salud, ya no se le puede pagar a los proveedores. Entonces los proveedores dejan de vender medicamentos, porque sí, la salud es un negocio, yo no entiendo porque lo dicen de forma peyorativa, pues claro, si vivimos en una sociedad donde el mercado y el Estado coexisten, no es que la plata del Estado se materializa mágicamente. También viene de los impuestos, pero además todo funciona en relaciones de mercado. Así el idealismo de Petro quiera cambiarlo materialmente no hay una forma mágica de cambiar esa realidad”.

¿Pero tiene arreglo el sistema?

“Yo creo que tiene arreglo, pero se necesita mucha voluntad política. Entonces, por ejemplo, yo voto en contra de Cepeda por quien me toque votar. Yo no voy a votar por Iván Cepeda, que prometió darle continuidad al programa de este gobierno. Pero, ¿dónde están las propuestas de salud de Abelardo? Yo no puedo votar solo por la imagen y porque se necesita mano dura. Sí, amigo, mano dura, ¿y entonces cómo vamos a arreglar el sistema? Al que llegue de presidente no solo los de la salud le van a pedir plata, los de energía van a pedir plata. Seguridad necesita plata, entonces, ¿cómo va a priorizar el que llegue? Mano dura no es lo único que se necesita, necesitamos también planeación. Hoy es el día en que yo no he visto las propuestas. Hay otros candidatos que han pasado sus propuestas y es claro qué es lo que van a hacer”.

¿Quiénes?

“Juan Manuel Galán, Luna, Fajardo, Paloma... si a mí el candidato me dice desde el Plan Nacional de Desarrollo: voy a atacar la primera arista que es sostenibilidad del sistema, yo digo que sabe para dónde va, porque sí, efectivamente esto tiene arreglo, pero hay un punto clave que es la sostenibilidad. Tenemos que empezar a pagar esa deuda y eso devuelve la confianza. Ningún candidato va a tener cómo pagar esa deuda que vamos a acabar de pagar en diez años, pero la confianza es lo que se necesita para mejorar la inversión”.