Segunda cadena perpetua por abuso de niños en Medellín: gringo cayó tras mostrar fotos en reunión de narcos

Una reunión de narcotraficantes en Estados Unidos marcó el fin de Manuel Poceiro. Al exhibir en su celular fotografías de menores de edad abusadas en Medellín, este estadounidense de 66 años activó una investigación que culminó en su cadena perpetua. Poceiro es el segundo extranjero condenado a la máxima pena por explotación sexual infantil cometida en la capital de Antioquia.
De acuerdo con las autoridades del Distrito Sur de Florida, las autoridades se percataron de los movimientos de Poceiro con las menores en Medellín y otras ciudades colombianas el 6 de febrero de 2024, cuando una persona con la que estaba negociando un presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico vio las imágenes de las adolescentes, de entre 14 y 16 años, que mostraba con un aberrante orgullo. De inmediato puso en conocimiento la información a la Policía.