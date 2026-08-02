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Luto en Medellín por la muerte de bombero en accidente de tránsito: esto se sabe

La noticia de Jarrinson Hincapié, quien integraba el Cuerpo de Bomberos de Medellín, fue confirmada por el alcalde Federico Gutiérrez.

  • Jarrinson Hincapié iba a cumplir una década al servicio del Cuerpo de Bomberos de Medellín. Foto: Redes sociales.
    Jarrinson Hincapié iba a cumplir una década al servicio del Cuerpo de Bomberos de Medellín. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
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hace 60 minutos
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de Jarrinson Obed Hincapié Aguilar, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Perdió la vida en un accidente de tránsito en la noche del primero de este 1 de agosto.

“Con profundo dolor lamento informar el fallecimiento de Jarrinson Obed Hincapié Aguilar, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quien perdió la vida anoche en un trágico accidente de tránsito”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

Además de confirmar los lamentables hechos, Gutiérrez envió un mensaje de pésame para los allegados de Hincapié.

“A su familia, seres queridos y a toda la familia de Bomberos Medellín les expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad. Les envío un abrazo fuerte en este momento de inmenso dolor”, dijo el mandatario.

“Como alcalde y como ciudadano, comparto su tristeza, elevo una oración por su eterno descanso y agradezco su entrega, valentía y vocación de servicio al proteger la vida de los demás”, agregó.

Lea también: Trágico accidente en la Autopista Medellín-Bogotá dejó tres muertos tras choque entre dos motocicletas

¿Dónde y cómo ocurrió el accidente del bombero en La Estrella?

Según reportó Q’ hubo Medellín, el accidente ocurrió cerca de las 9:00 de la noche de este sábado 1 de agosto, cuando Hincapié se movilizaba en una moto junto a una mujer, cerca al Mall Guayabal del municipio de La Estrella (Calle 76 AA con carrera 53).

Al parecer, perdió el control de la moto, por lo que se deslizó y cayó sobre la vía.

Vecinos de esa zona y miembros del Cuerpo de Bomberos de La Estrella fueron a ayudar a los heridos. Por la gravedad de las heridas, Hincapié perdió la vida en el lugar por la gravedad de las heridas, mientras la mujer fue trasladada a un centro asistencial.

Trayectoria y homenajes a los bomberos de Medellín fallecidos

Como reportó ese diario, Jarrinson Hincapié era oriundo del municipio de San Rafael, en el Oriente Antioqueño. Llevaba nueve años al servicio del Cuerpo de Bomberos, donde intervino en cientos de emergencias.

Entérese: Por piques, presunto integrante de combo habría provocado muerte de un extranjero en Campo Valdés, Medellín

La muerte de Hincapié se suma a la muerte de Iván Darío Posada Gómez, un bombero que perdió la vida el pasado 29 de marzo. En su caso, fue durante un incendio en el barrio Toscana.

En medio de esa emergencia, una losa colapsó, atrapándolo a él y a otros dos compañeros. Ellos lograron salir con vida, pero él sufrió graves heridas que le causaron la muerte.

Bloque de Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Quién era el bombero de Medellín que falleció en La Estrella?
Jarrinson Obed Hincapié Aguilar era un bombero de 35 años, oriundo de San Rafael (Antioquia), con nueve años de servicio en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendiendo emergencias en la ciudad.
¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito del bombero Jarrinson Hincapié?
Sucedió la noche del 1 de agosto cerca del Mall Guayabal en La Estrella. Hincapié transitaba en motocicleta con una acompañante cuando perdió el control del vehículo y cayó sobre la vía, sufriendo heridas fatales.
¿Cuántos bomberos de Medellín han muerto en servicio o accidentes recientemente?
Con el fallecimiento de Jarrinson Hincapié se registran dos pérdidas recientes en la institución, sumándose a Iván Darío Posada Gómez, quien falleció el 29 de marzo tras el colapso de una losa durante un incendio en el barrio Toscana.

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