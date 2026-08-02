Luto en Medellín por la muerte de bombero en accidente de tránsito: esto se sabe

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte de Jarrinson Obed Hincapié Aguilar, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. Perdió la vida en un accidente de tránsito en la noche del primero de este 1 de agosto.
“Con profundo dolor lamento informar el fallecimiento de Jarrinson Obed Hincapié Aguilar, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, quien perdió la vida anoche en un trágico accidente de tránsito”, escribió el alcalde en su cuenta de X.
Además de confirmar los lamentables hechos, Gutiérrez envió un mensaje de pésame para los allegados de Hincapié.