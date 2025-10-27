Grave accidente en la autopista Norte, a la altura de la Feria de Ganado (Medellín) dejó dos muertos, entre ellos un menor

Un grave accidente que implicó a un furgón, un bus y una motocicleta dejó dos personas muertas en la autopista Norte, a la altura de la Feria de Ganados, luego de que ambos vehículos arrollaran a los ocupantes de la moto. Entre las víctimas había un menor de 14 años.
Los hechos ocurrieron sobre las 8:20 de la mañana de este lunes en la carrera 64C (autopista Norte) con la calle 113, en el barrio Toscana, en la comuna 5 (Castilla), en la calzada que conecta a Medellín con el norte del Valle de Aburrá.