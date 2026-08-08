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Abelardo de la Espriella estará a Medellín para el Desfile de Silleteros: esto se sabe

Este domingo 9 de agosto, el jefe de Estado arribará por la tarde a Medellín para sumarse al tradicional Desfile de Silleteros, jornada con la que culmina la programación de la Feria de las Flores 2026 en la capital de Antioquia.

  • Con una agenda dividida entre dos regiones del país, el presidente Abelardo de la Espriella cumplirá este domingo 9 de agosto su primer compromiso institucional en Medellín. FOTO: El Colombiano y redes sociales de @ABDELAESPRIELLA
    Con una agenda dividida entre dos regiones del país, el presidente Abelardo de la Espriella cumplirá este domingo 9 de agosto su primer compromiso institucional en Medellín. FOTO: El Colombiano y redes sociales de @ABDELAESPRIELLA
  • Medellín cerrará la Feria de las Flores 2026 con el Desfile de Silleteros este domingo 9 de agosto. FOTO: Julio César Herrera
    Medellín cerrará la Feria de las Flores 2026 con el Desfile de Silleteros este domingo 9 de agosto. FOTO: Julio César Herrera
  • El presidente del Concejo de Medellín, el concejal Alejandro De Bedout Arango. FOTO: Concejo de Medellín
    El presidente del Concejo de Medellín, el concejal Alejandro De Bedout Arango. FOTO: Concejo de Medellín
El Colombiano
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08 de agosto de 2026
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La ciudad de la eterna primavera, Medellín, será el primer destino en el departamento de Antioquia que visitará el presidente Abelardo de la Espriella tras asumir este viernes 7 de agosto en Cali la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030.

Le puede interesar: Lo que sigue tras la posesión del presidente De la Espriella: “Nadie sobra en la Patria Milagro”

Este domingo 9 de agosto, el jefe de Estado estará en la capital antioqueña para presenciar y participar en el tradicional Desfile de Silleteros, la celebración central con la que concluye de manera oficial la programación de la Feria de las Flores 2026.

Medellín cerrará la Feria de las Flores 2026 con el Desfile de Silleteros este domingo 9 de agosto. FOTO: Julio César Herrera
Medellín cerrará la Feria de las Flores 2026 con el Desfile de Silleteros este domingo 9 de agosto. FOTO: Julio César Herrera

La asistencia del mandatario de 48 años a la tradicional festividad cultural fue confirmada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien aseguró que el jefe de Estado acompañará la multitudinaria celebración en la ciudad.

“Nos confirmó que efectivamente va a estar el domingo en el desfile de silleteros ya como presidente”, señaló De Bedout este sábado 8 de agosto a Noticias Telemedellín. Según los detalles de la agenda previstos para la jornada, De la Espriella adelantará una actividad durante las horas de la mañana en otro departamento del país.

El presidente del Concejo de Medellín, el concejal Alejandro De Bedout Arango. FOTO: Concejo de Medellín
El presidente del Concejo de Medellín, el concejal Alejandro De Bedout Arango. FOTO: Concejo de Medellín

Posteriormente, en horas de la tarde, el presidente se trasladará a la capital antioqueña para hacer presencia en el recorrido que reúne a cientos de silleteros y a miles de espectadores, siendo el evento más importante de la tradicional fiesta antioqueña.

Primera presencia institucional en Antioquia

La llegada de De la Espriella a Medellín tendrá un significado especial dentro del inicio de su periodo gubernamental, al tratarse de su primer desplazamiento oficial al departamento de Antioquia como mandatario de los colombianos.

La visita se producirá apenas 48 horas después de la ceremonia de posesión presidencial, la cual tuvo lugar el viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali.

Su presencia en el Desfile de Silleteros constituirá uno de los primeros actos públicos de su agenda nacional fuera de Cali y su primera aparición institucional en territorio antioqueño en calidad de jefe de Estado.

Prioridades expuestas en la posesión

El desplazamiento a la capital de Antioquia ocurre mientras se inicia la ejecución de su plan de gobierno. Durante el discurso pronunciado en su toma de posesión, el mandatario presentó los ejes prioritarios de su administración en materia de seguridad, economía y política internacional.

En el ámbito de la seguridad y el orden público, anunció la publicación de una lista de organizaciones catalogadas como narcoterroristas y la edificación de megacárceles destinadas al reclusionamiento de integrantes de estructuras criminales.

Respecto a la postura frente a los grupos armados ilegales, el presidente De la Espriella afirmó: “La opción del diálogo está completamente agotada”. En el aspecto económico, De la Espriella señaló que promoverá la inversión y tramitará una reforma al sistema tributario con el propósito de combatir la evasión fiscal.

Finalmente, en política exterior, indicó que el país mantendrá una postura crítica frente a regímenes contrarios a los principios democráticos. “Nuestro país será el primero en levantar su voz para condenar sin ambigüedades toda forma de totalitarismo, de dictadura, de opresión y de persecución política”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿A qué hora y cuándo llega el presidente Abelardo de la Espriella a Medellín?
El presidente llegará a Medellín durante la tarde del domingo 9 de agosto. Durante la mañana de ese mismo día cumplirá compromisos de agenda en otro departamento antes de trasladarse a la capital de Antioquia.
¿En qué evento de la Feria de las Flores participará el presidente?
El mandatario asistirá al Desfile de Silleteros, el evento central que marca la jornada de cierre de la programación oficial de la Feria de las Flores.
¿Quién confirmó la visita oficial del presidente a la capital antioqueña?
La asistencia fue confirmada públicamente por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, a través de declaraciones recogidas por Noticias Telemedellín.
¿Cuándo y dónde fue la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella?
La toma de posesión presidencial se llevó a cabo el viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali, dos días antes de su visita a Medellín.

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