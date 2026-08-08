Abelardo de la Espriella estará a Medellín para el Desfile de Silleteros: esto se sabe

La ciudad de la eterna primavera, Medellín, será el primer destino en el departamento de Antioquia que visitará el presidente Abelardo de la Espriella tras asumir este viernes 7 de agosto en Cali la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030. Le puede interesar: Lo que sigue tras la posesión del presidente De la Espriella: “Nadie sobra en la Patria Milagro” Este domingo 9 de agosto, el jefe de Estado estará en la capital antioqueña para presenciar y participar en el tradicional Desfile de Silleteros, la celebración central con la que concluye de manera oficial la programación de la Feria de las Flores 2026.

Medellín cerrará la Feria de las Flores 2026 con el Desfile de Silleteros este domingo 9 de agosto. FOTO: Julio César Herrera

La asistencia del mandatario de 48 años a la tradicional festividad cultural fue confirmada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien aseguró que el jefe de Estado acompañará la multitudinaria celebración en la ciudad. “Nos confirmó que efectivamente va a estar el domingo en el desfile de silleteros ya como presidente”, señaló De Bedout este sábado 8 de agosto a Noticias Telemedellín. Según los detalles de la agenda previstos para la jornada, De la Espriella adelantará una actividad durante las horas de la mañana en otro departamento del país.

El presidente del Concejo de Medellín, el concejal Alejandro De Bedout Arango. FOTO: Concejo de Medellín

Posteriormente, en horas de la tarde, el presidente se trasladará a la capital antioqueña para hacer presencia en el recorrido que reúne a cientos de silleteros y a miles de espectadores, siendo el evento más importante de la tradicional fiesta antioqueña.

Primera presencia institucional en Antioquia

La llegada de De la Espriella a Medellín tendrá un significado especial dentro del inicio de su periodo gubernamental, al tratarse de su primer desplazamiento oficial al departamento de Antioquia como mandatario de los colombianos.

La visita se producirá apenas 48 horas después de la ceremonia de posesión presidencial, la cual tuvo lugar el viernes 7 de agosto en la ciudad de Cali. Su presencia en el Desfile de Silleteros constituirá uno de los primeros actos públicos de su agenda nacional fuera de Cali y su primera aparición institucional en territorio antioqueño en calidad de jefe de Estado.

Prioridades expuestas en la posesión

El desplazamiento a la capital de Antioquia ocurre mientras se inicia la ejecución de su plan de gobierno. Durante el discurso pronunciado en su toma de posesión, el mandatario presentó los ejes prioritarios de su administración en materia de seguridad, economía y política internacional. En el ámbito de la seguridad y el orden público, anunció la publicación de una lista de organizaciones catalogadas como narcoterroristas y la edificación de megacárceles destinadas al reclusionamiento de integrantes de estructuras criminales.

Respecto a la postura frente a los grupos armados ilegales, el presidente De la Espriella afirmó: “La opción del diálogo está completamente agotada”. En el aspecto económico, De la Espriella señaló que promoverá la inversión y tramitará una reforma al sistema tributario con el propósito de combatir la evasión fiscal. Finalmente, en política exterior, indicó que el país mantendrá una postura crítica frente a regímenes contrarios a los principios democráticos. “Nuestro país será el primero en levantar su voz para condenar sin ambigüedades toda forma de totalitarismo, de dictadura, de opresión y de persecución política”, concluyó. También le puede interesar: ¿Qué pasó en el primer consejo de seguridad del presidente De la Espriella en Cali? Estos fueron los temas Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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