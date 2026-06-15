1.037 de los 6.407 bienes de Medellín estarían invadidos

Preocupante es el panorama que dejó el debate de control político realizado en el Concejo de Medellín el pasado 6 de junio y que tuvo como eje central los bienes de que dispone el Distrito. En la sesión se especificó que 1.037, cerca del 16%, o están invadidos o presentan solicitudes de restitución, es decir, que se estaría buscando que sean devueltos al Distrito dadas las irregularidades que estarían atravesando. Según constó en la sesión, en la ciudad hay cerca de 6.407 bienes. De estos 3.765, según la Secretaría de Suministros y Servicios de Medellín, son bienes fiscales. Es decir, una propiedad perteneciente al Distrito como un colegio; y 2.642 son bienes públicos, o sea de uso colectivo como serían los parques. Esta misma entidad comentó que dichos bienes están en manos de por lo menos 26 entidades del Distrito entre las que resaltan la Secretaría de Suministros, la de Gestión Territorial, la de Infraestructura, la de Medio Ambiente, así como las subsecretarías de Gobierno y Espacio Público. Lea más: Control al loteo ilegal en Bello: identificaron construcción irregular de más de 500 predios en el Cerro Quitasol Sin embargo, la misma dependencia comentó en su balance ante los concejales que por lo menos 553 predios estarían ocupados irregularmente, eufemismo para invadidos, mientras que otros 484 bienes inmuebles presentan solicitudes de restitución por parte del Distrito para recuperarlos.

¿Bandas detrás?

El dato fue duramente controvertido por la concejala Claudia Carrasquilla, quien ha hecho seguimiento exhaustivo al tema. Ella aprovechó para lanzar una nueva alerta sobre el crecimiento del loteo ilegal en Medellín, que explicaría parte de este fenómeno. La cabildante señaló que su preocupación no solo radica en la magnitud del fenómeno, sino en la falta de acciones efectivas para recuperar los inmuebles y evitar nuevas ocupaciones. De hecho, en el debate se comentó que se han generado 710 alertas sobre el estado de los bienes, pero se desconocería su estado. “La Secretaría de Bienes y Servicios reconoce que existen cerca de 500 lotes invadidos, pero su actuación se limita a remitir la información a la Secretaría General para los procesos jurídicos, sin hacer seguimiento al estado de las denuncias ni aportar información clave para agilizar la recuperación de los predios”, dijo en diálogo con EL COLOMBIANO. Para la cabildante, esta situación constituye un posible detrimento patrimonial, al tratarse de bienes pertenecientes al Distrito de Medellín que permanecen en manos de particulares y hasta de bandas criminales sin que existan medidas contundentes para su restitución y que, peor aún, su recuperación estaría enredada en la maraña burocrática que dejó el decreto 883 de 2015 que desperdigó entre diferentes dependencias del Distrito la administración de estos bienes. “Nos envían un Excel donde dicen que el aviso de esas irregularidades se mandó a la Secretaría General del Distrito –encargada de la defensa jurídica de los bienes– pero que simplemente lo remiten y ya. No saben en qué van esas reclamaciones, ni si derivaron en denuncias en Fiscalía o en demanda por restitución. Y eso es lo que molesta, porque estamos hablando de una omisión por parte de la secretaría”, añadió. Uno de los ejemplos expuestos por Carrasquilla por esta aparente desidia en los bienes distritales está relacionado con un predio público en el sector Astilleros, entre Belén Aguas Frías y Altavista. Según relató, el terreno habría sido ocupado irregularmente por un particular, quien posteriormente fue capturado por presuntos delitos relacionados con extorsión y venta ilegal de lotes. “Logramos que la Corregiduría de Altavista recuperara el predio y se lo entregara a Medio Ambiente. ¿Pero qué pasó? Que la mamá de este sujeto tiró al piso el cerramiento y en en este momento está ocupado como si fuera un parqueadero y esa familia se está lucrando de un bien del Distrito. Y encima llevo un mes insistiéndole a Medio Ambiente que tome acciones y no ha hecho nada al respecto”, dijo.

Pero también ocurriría lo mismo en zonas de protección ambiental especial, como las reservas hídricas que tiene el Distrito en laderas como San Cristóbal, donde inescrupulosos no solo las han invadido sino que han construido hasta carreteras sobre ellas, tal como se denunció en el recinto. La corporada también mencionó que el tema de invasiones ilegales por parte de grupos criminales se ha diseminado por la ciudad en sectores como El Polvorín de la comuna de Buenos Aires, o algunas zonas del barrio Boston y de la comuna Manrique.

¿Predios sin definir?

En el debate, también se cuestionaron las acciones de las entidades del Distrito para atajar la problemática de invasiones. “Todos los cerros tutelares tienen problemas. Y nos dicen –en una respuesta sobre como se ha atendido el problema– que ‘monitoreamos los cerros tutelares’. ¿Pero como así que ’monitoreamos’ y ya? ¡Es que ahí están las invasiones y no se hace nada para evitarlas! Eso deja ver que la administración de los cerros por Parque Arví no ha funcionado bien”, dijo el concejal Luis Guillermo Vélez. Hay otra denuncia grave que se hizo en el Concejo y es que de los 1.196 predios que tiene el Distrito para inversión (es decir que se alquilan), hay otro grupo de inmuebles públicos que sus ocupantes continúan explotando económicamente pese a haber incumplidos los contratos de arriendo. Lo peor es que los predios están “tomados” sin que avancen los respectivos procesos de restitución por parte del Distrito; suceso que a la larga le causa un hueco fiscal a la Alcaldía. Entérese: Las 1.800 obras en Medellín: “No nos quedamos esperando a ver si Petro se acordaba de nosotros” Y para acabar de ajustar, la concejala Carrasquilla también dijo que de los de los 6.407 bienes que tiene el Distrito, casi 3.900 aparecen como “no especificados”. Es decir, están sin tipificación contractual explícita en los sistemas de información pública. La cifra preocupa a Carrasquilla pues sería el 60% de los bienes distritales cuyo valor rondaría los $4 billones.

¿Qué dice la Alcaldía?