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Por fin: tras más de 10 años, el proyecto de vivienda Ciudad del Este en Medellín alcanzó el 100% de ejecución de obras

A la par, continúa el proceso de legalización del servicio de agua con EPM. 25 familias ya firmaron escrituras.

  • Así se ve el proyecto de vivienda Ciudad del Este en la comuna 9 Buenos Aires. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Así se ve el proyecto de vivienda Ciudad del Este en la comuna 9 Buenos Aires. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Después de una larga espera de 12 años y de luchas que parecían haber sido en vano, el proyecto de vivienda Ciudad del Este, ubicado en la comuna 9, Buenos Aires, ya está completamente terminado. Así lo confirmó la Alcaldía de Medellín, quien además señaló que solo restan detalles finales -como los procesos de legalización del servicio del agua por parte de EPM- para que los apartamentos empiecen a ser entregados.

149 hogares ya tienen el aval de cierre financiero, a 82 ya se les hizo una resolución de asignación y 25 familias ya firmaron escrituras. Con los demás beneficiarios se está gestionando la ratificación de los créditos y la legalización de la fiducia.

Si bien en 2023, al inicio de la actual administración, los edificios ya tenían un avance cerca al 90%, la alcaldía señala que había múltiples problemas que no habían permitido dar un cierre definitivo a las obras: dificultades en las redes eléctricas e hidrosanitarias, la falta de equipos como ascensores, sistemas de bombeo y redes contra incendios, además de algunos acabados pendientes. Sumado también, y no menos importante, que había procesos financieros incompletos con algunas de las familias.

Lea más: 227 familias esperan hace 12 años sus apartamentos en Sabaneta

A raíz de esto, de 2023 a la fecha se adelantó una intervención por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) para reactivar y terminar el proyecto, que actualmente cuenta con 448 Viviendas de Interés Prioritario (VIP). Como acción complementaria, de manera simbólica y con ayuda de la Corporación Arví, en la zona se sembró un guayacán amarillo y casi 200 plantas ornamentales.

“Ciudad del Este representa hoy el trabajo conjunto entre las familias beneficiarias y la Administración Distrital para hacer realidad el acceso a una vivienda digna y legal en Medellín. Sabemos que ha sido un proceso largo, pero seguimos avanzando de manera responsable para que las familias puedan, finalmente, habitar sus hogares”, dijo el director de Isvimed, Óscar Andrés Cardona Cadavid.

Aún no hay una fecha exacta para la entrega de los apartamentos, pero se espera que muy pronto, si es posible en lo que resta de este año, aquellos beneficiarios que tuvieron que esperar durante más de una década puedan disfrutar de su casa propia.

Síntesis de la odisea de Ciudad del Este

Los enredos de esta obra empezaron en 2016. Mientras inicialmente estaba planeada para 823 familias, tuvo reestructuraciones y al final quedó definida para 448.

Cuando todo estaba listo para su ejecución, con licencia constructiva otorgada por la Curaduría Tercera de Medellín, los retrasos llegaron. De junio de 2017 se pasó a junio de 2018, después se fijó otro plazo para abril de 2019 y finalmente para el 30 de abril de 2020, todos refrendados por firmas de otrosí entre los constructores y las familias.

En 2021, la administración de aquel entonces tuvo que gestionar una inversión de más de $5.000 millones para salvar el proyecto y así reanudar los trabajos.

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Según testimonios de algunos beneficiarios, obtenidos por este diario en aquella época, las fechas de entrega se movieron por lo menos tres veces en los últimos 5 años. Mientras que en junio de 2021 la promesa era que el proyecto se terminaría en 2022, ese año la movieron para diciembre de 2022, luego para mediados de 2023 y después para diciembre de 2023.

Luego de trabas, demoras y hasta ilusiones perdidas por parte de los beneficiarios, las obras tomaron forma y apenas en 2026 se llegó al 100% de ejecución, solo faltando algunos detalles para que se realice la entrega de los apartamentos a las casi 500 familias.

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