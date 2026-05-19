Por fin: tras más de 10 años, el proyecto de vivienda Ciudad del Este en Medellín alcanzó el 100% de ejecución de obras

Después de una larga espera de 12 años y de luchas que parecían haber sido en vano, el proyecto de vivienda Ciudad del Este, ubicado en la comuna 9, Buenos Aires, ya está completamente terminado. Así lo confirmó la Alcaldía de Medellín, quien además señaló que solo restan detalles finales -como los procesos de legalización del servicio del agua por parte de EPM- para que los apartamentos empiecen a ser entregados.

149 hogares ya tienen el aval de cierre financiero, a 82 ya se les hizo una resolución de asignación y 25 familias ya firmaron escrituras. Con los demás beneficiarios se está gestionando la ratificación de los créditos y la legalización de la fiducia.

Si bien en 2023, al inicio de la actual administración, los edificios ya tenían un avance cerca al 90%, la alcaldía señala que había múltiples problemas que no habían permitido dar un cierre definitivo a las obras: dificultades en las redes eléctricas e hidrosanitarias, la falta de equipos como ascensores, sistemas de bombeo y redes contra incendios, además de algunos acabados pendientes. Sumado también, y no menos importante, que había procesos financieros incompletos con algunas de las familias.

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A raíz de esto, de 2023 a la fecha se adelantó una intervención por parte del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) para reactivar y terminar el proyecto, que actualmente cuenta con 448 Viviendas de Interés Prioritario (VIP). Como acción complementaria, de manera simbólica y con ayuda de la Corporación Arví, en la zona se sembró un guayacán amarillo y casi 200 plantas ornamentales.

“Ciudad del Este representa hoy el trabajo conjunto entre las familias beneficiarias y la Administración Distrital para hacer realidad el acceso a una vivienda digna y legal en Medellín. Sabemos que ha sido un proceso largo, pero seguimos avanzando de manera responsable para que las familias puedan, finalmente, habitar sus hogares”, dijo el director de Isvimed, Óscar Andrés Cardona Cadavid.

Aún no hay una fecha exacta para la entrega de los apartamentos, pero se espera que muy pronto, si es posible en lo que resta de este año, aquellos beneficiarios que tuvieron que esperar durante más de una década puedan disfrutar de su casa propia.