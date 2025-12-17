Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia?

La principal señalada por la Fiscalía en el caso de envenenamiento con talio a dos menores de edad a través de unas frambuesas ya fue capturada en Londres, Inglaterra. Zulma Guzmán Castro fue rescatada del río Támesis.
Así lo revelaron medios británicos como The Daily Mail y The Sun, quienes confirmaron que la empresaria no se encuentra con lesiones que pongan en riesgo su vida.
Estos medios también confirmaron el recorrido que la empresaria tuvo antes de ingresar a territorio británico, donde, tras tener circular roja de la Interpol, Guzmán Castro fue capturada por las autoridades tras ser hallada cerca al puente de Battersa, sobre el río Támesis.