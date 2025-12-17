x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así fue el recorrido internacional de Zulma Guzmán antes de ser capturada en Londres, ¿sí estaba huyendo de la justicia?

La empresaria, señalada del envenenamiento de dos menores de edad con talio en unas frambuesas, ingresó a Inglaterra el 11 de noviembre. Antes ya había recorrido tres países.

  • Zulma Guzmán no se encuentra en Colombia desde el 13 de abril. En Londres fue capturada luego de haber sido hallada en el río Támesis. FOTOS: Getty y captura video
    Zulma Guzmán no se encuentra en Colombia desde el 13 de abril. En Londres fue capturada luego de haber sido hallada en el río Támesis. FOTOS: Getty y captura video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de diciembre de 2025
bookmark

La principal señalada por la Fiscalía en el caso de envenenamiento con talio a dos menores de edad a través de unas frambuesas ya fue capturada en Londres, Inglaterra. Zulma Guzmán Castro fue rescatada del río Támesis.

Así lo revelaron medios británicos como The Daily Mail y The Sun, quienes confirmaron que la empresaria no se encuentra con lesiones que pongan en riesgo su vida.

Lea también: ¡Atención! Capturan en Londres a Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio, ¿por qué estaba en un río?

Estos medios también confirmaron el recorrido que la empresaria tuvo antes de ingresar a territorio británico, donde, tras tener circular roja de la Interpol, Guzmán Castro fue capturada por las autoridades tras ser hallada cerca al puente de Battersa, sobre el río Támesis.

La mujer ingresó a Inglaterra el pasado 11 de noviembre. La empresaria llegó a ese país luego de haber estado en España, Brasil y Argentina, por lo que aún queda el interrogante a las autoridades si efectivamente el paso por estas naciones era una forma de huir de la justicia colombiana o cuál sería otro motivo de la mujer para viajar por estos territorios.

Ante el ingreso de la colombiana a territorio inglés, según prensa de ese país, el Tribunal de Westminster emitió una orden de captura en su contra, por lo que una vez esté estable de salud, tendrá que comparecer en una audiencia para ser extraditada a Colombia.

Guzmán Castro es la principal señalada por la Fiscalía General de la Nación de la muerte por envenenamiento de Emilia Forero e Inés de Bedout, quienes tenían rastros de talio en su cuerpo luego de ingerir unas frambuesas que fueron enviadas a través de un domicilio en abril.

Siga leyendo: Zulma Guzmán reconoció haber puesto un GPS en el carro del padre de una de las niñas envenenadas; esto dijo

Para el ente acusador, la descripción del repartidor, quien afirmó que el “regalo” lo había enviado “la mujer de pelo rojo”, el monitoreo que se le hizo a la entrega y una relación extramatrimonial entre Zulma Guzmán y Juan de Bedout, padre de una de las fallecidas, son las principales pistas para direccionar el caso contra la empresaria.

La muerte de las menores ocurrieron entre el 4 al 9 de abril. Zulma Guzmán salió de Colombia el 13 de abril rumbo a Argentina con el objetivo, según ella, de cursar una maestría. Desde ese momento, pese al requerimiento de la justicia, la mujer no ha vuelto al país.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde fue capturada Zulma Guzmán?
En Londres, cerca del puente de Battersea, tras ser rescatada del río Támesis.
¿Por qué es buscada por la justicia?
Por su presunta responsabilidad en el envenenamiento con talio de dos niñas en Colombia.
¿Tenía orden de captura internacional?
Sí, contaba con circular roja de Interpol.
¿Qué sigue ahora en el proceso?
Deberá comparecer ante un tribunal británico para definir su extradición a Colombia.

Temas recomendados

Investigación
Fiscalía General de la Nación
Policía
Interpol
Muerte
captura
Delitos
Río Sena
Ríos
fallecimiento
Fiscalía
Capturados
Veneno
Envenenamiento
Talio
Colombia
Bogotá
Europa
España
Argentina
Brasil
Reino Unido
Inglaterra
Londres
Zulma Guzmán
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida