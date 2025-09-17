x

El vuelo “directo” más largo del mundo unirá dos ciudades en extremos opuestos

El vuelo más largo del mundo conectará Shanghái y Buenos Aires desde diciembre: más de 25 horas de trayecto, menos escalas y ahorro de hasta 4 horas de viaje.

  El vuelo estará disponible a partir del 4 de diciembre y tendrá una duración de entre 25 y 29 horas. Foto: AFP.
    El vuelo estará disponible a partir del 4 de diciembre y tendrá una duración de entre 25 y 29 horas. Foto: AFP.
El Colombiano
17 de septiembre de 2025
bookmark

China Eastern Airlines comenzó a vender tiquetes para su nueva ruta entre Shanghái y Buenos Aires, que la compañía describe como “el vuelo directo más largo del mundo”. El trayecto, operado con un Boeing 777-300ER, durará unas 25,5 horas hacia Argentina y 29 horas en el sentido contrario, con dos frecuencias semanales a partir del 4 de diciembre.

Sin embargo, el concepto de “directo” no es del todo exacto. El itinerario incluye una escala de dos horas en Auckland, Nueva Zelandia, donde los pasajeros pueden descender del avión antes de continuar el recorrido hacia el Cono Sur. La aerolínea resalta que, pese a la escala, será la primera ruta comercial que una ciudades antípodas, ubicadas en extremos opuestos de la Tierra.

Conozca: Radican proyecto de ley para bajar el IVA del 19% al 5% en tiquetes aéreos

El trayecto elegido es inusual: bordea aguas remotas del planeta y pasa cerca de la Antártida. Según la empresa, esta ruta permitirá ahorrar al menos cuatro horas de viaje en comparación con otras conexiones actuales entre China y Argentina.

En la industria aérea, varias compañías han buscado adjudicarse el título del “vuelo más largo”. No obstante, los expertos coinciden en que hoy lo ostenta Singapore Airlines, con su servicio sin escalas entre Singapur y Nueva York, que recorre 15.349 kilómetros en más de 18 horas. Qantas, la aerolínea australiana, también avanza en su “Proyecto Amanecer”, con el que espera operar vuelos ultralargos entre Sídney y Londres.

De acuerdo con el portal Skyscanner, la ruta de China Eastern ofrece un tiempo de viaje más corto frente a otras opciones. Air France y Lufthansa, por ejemplo, cubren Shanghái–Buenos Aires en cerca de 31 horas con escala en Europa, mientras que las alternativas de regreso rondan entre 28 y 33 horas.

Siga leyendo: Viaje a EE. UU. en octubre: estos son los vuelos más baratos desde Bogotá por $776.000

¿Cuánto dura el vuelo Shanghái–Buenos Aires de China Eastern?
El trayecto dura 25,5 horas hacia Argentina y hasta 29 horas en el regreso, con escala en Auckland.
¿Qué avión usará la aerolínea en la ruta más larga del mundo?
La compañía operará la ruta con un Boeing 777-300ER, diseñado para vuelos ultralargos.
¿En qué se diferencia este vuelo de otros considerados los más largos?
Aunque incluye una escala técnica, es la primera ruta comercial que conecta ciudades antípodas: Shanghái y Buenos Aires.

Temas recomendados

Internacional
Turismo
vuelos
Mundo
Viajes
ciudades
aviones
Desarrollo económico
China
Argentina
Buenos Aires
Xi-Jinping
Javier Milei
