Video | ¿Eran reclusos? La verdad sobre videos grabados en el Carnaval desde la cárcel Modelo en Barranquilla

Unas imágenes podrían poner en entredicho la seguridad del sistema penitenciario colombiano tras la difusión de diversos videos en redes sociales que muestran a supuestos internos de la Cárcel Modelo de Barranquilla registrando y hasta transmitiendo en vivo eventos del Carnaval de Barranquilla 2026. Las imágenes corresponden al domingo 15 de febrero, cuando desde las calles fueron captados lo que parecen reclusos asomados entre los barrotes de sus celdas utilizando teléfonos inteligentes de alta gama para grabar el tradicional desfile de la Batalla de Flores y una presentación del cantante vallenato Elder Dayan Díaz a las afueras del penal.

Ante la viralidad del video, se encendió la polémica sobre los controles a los equipos celulares en las cárceles, pues no solo es una falta disciplinaria, sino que, además, serían el vehículo para delitos como la extorsión. Según el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, el 70% de este crimen se coordina desde los centros penitenciarios. Lea también: Repudiable: reina del Carnaval de Barranquilla fue agredida sexualmente

Además, informes de la Fiscalía y la Contraloría también han revelado la existencia de economías ilegales dentro de las cárceles, donde se cobran “tarifas” por permitir el ingreso de celulares, licor, estupefacientes y armas.

Diversos sectores exigieron una investigación para identificar a los responsables de presuntamente permitir el ingreso de los dispositivos.

¿Qué respondió el Inpec?

Ante los cuestionamientos por la naturalidad con la que los supuestos reclusos manipulan los equipos celulares tras los barrotes de la celda, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) compartió un video en donde mostraría que quienes graban desde la cárcel Modelo de Barranquilla serían guardias de la institución.