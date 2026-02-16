Video | ¿Eran reclusos? La verdad sobre videos grabados en el Carnaval desde la cárcel Modelo en Barranquilla

Unas imágenes podrían poner en entredicho la seguridad del sistema penitenciario colombiano tras la difusión de diversos videos en redes sociales que muestran a supuestos internos de la Cárcel Modelo de Barranquilla registrando y hasta transmitiendo en vivo eventos del Carnaval de Barranquilla 2026.
Las imágenes corresponden al domingo 15 de febrero, cuando desde las calles fueron captados lo que parecen reclusos asomados entre los barrotes de sus celdas utilizando teléfonos inteligentes de alta gama para grabar el tradicional desfile de la Batalla de Flores y una presentación del cantante vallenato Elder Dayan Díaz a las afueras del penal.